Prețul energiei, cea mai mare problemă pentru agricultură

Firmele se plâng și de instabilitatea legislativă, dar și de prețurile mici ale produselor

177041 – 25112025 – IMM România a lansat a 2-a ediție a studiului “Carta Albă a Agriculturii din România”, o evaluarea stării actuale a agriculturii și identificarea principalelor provocări și oportunități pentru următorii ani. În contextul schimbărilor economice și climatice globale, această lucrare oferă o imagine de ansamblu detaliată a sectorului agricol, susținută de date statistice, interviuri și analize economice realizate în 2025. Documentul se concentrează pe situația IMM-urilor agricole, punând accent pe strategii de dezvoltare, acces la finanțare, resurse umane și dinamica pieței.

Cele mai importante aspecte semnalate în cadrul analizei pentru anul 2025 sunt:

Principalele măsuri de sprijin în agricultură: subvențiile/ajutoare (39,50%), TVA redusă la 9% (34,50%) și impozitul pentru microîntreprinderi (26,75%).

Principalele nevoi de politici publice dorite în agricultură sunt: creșterea subvențiilor (30,5%), dezvoltarea sistemului de irigații (33%) și modificarea legii arendei (39,75%)

Cele mai importante riscuri financiare semnalate de antreprenori au fost: veniturile slabe (37,33%) și resursele insuficiente pentru plată (30,77%)

Principalele riscuri privind piața menționate de respondenți au fost: costul materiilor prime și energiei (56,05%), prețul recoltelor produselor (38,62%) și concurența mare (34,66%)

Salariul mediu net în agricultură a fost de aproximativ 3.972 lei/ lună, cu aproximativ 20% mai mic decât salariul mediu național ca urmare a renunțării din acest an la facilitațile pentru salariul minim.

„Agricultura rămâne un pilon fundamental al economiei naționale, contribuind cu aproximativ 4,1% la PIB în anul 2024. Pe plan economic, creșterea costurilor inputurilor agricole și a energiei este considerată cea mai mare problemă (91% dintre respondenți), urmată de instabilitatea legislativă (79%) și volatilitatea prețurilor produselor agricole (94%). De asemenea, 65% dintre fermieri reclamă lipsa forței de muncă, iar 49% semnalează dificultăți în recrutarea personalului calificat. Este esențial să ascultăm vocea fermierilor și a antreprenorilor din mediul rural și să construim politici publice care reflectă nevoile reale ale acestui sector,”, a declarat Florin Jianu, președinte IMM România.

 

