Prima vizită de nivel înalt într-un stat aliat a noului asistent al secretarului de război pentru securitate internațională al SUA

176981 – 19112025 – În zilele de 17 și 18 noiembrie, la București a avut loc o nouă rundă a reuniunii Grupului de nivel înalt în domeniul apărării România-SUA (HLDG), coordonată cu noua administrație de la Washington.

Aceasta a fost prima vizită de nivel HLDG într-un stat aliat a noului asistent al secretarului de război pentru securitate internațională, Daniel Zimmerman.

În marja reuniunii, ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, a avut o întrevedere cu delegația SUA, prilej cu care oficialul român a reconfirmat angajamentul României de consolidare a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii, creșterea graduală a bugetului apărării la 5% din PIB până în 2035, continuarea programelor de înzestrare, instruirea în comun și asumarea de către țara noastră a unui rol de lider în regiunea Mării Negre, respectiv a unei contribuții de substanță în cadrul NATO.

La sesiunea extinsă de consultări strategice a HLDG, la care a participat Sorin-Dan Moldovan, secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, s-a discutat despre evoluțiile mediului strategic global, postura forțelor americane în România, investițiile semnificative în apărare asumate de țara noastră, precum și despre rolul de furnizor de securitate pe flancul estic și pe cel sud-estic al NATO, în concordanță cu direcțiile și obiectivele propuse prin Strategia Națională de Apărare a Țării 2025 – 2030, fiind reliefat faptul că România rămâne un punct central al arhitecturii de securitate euroatlantice și un partener de încredere al SUA.

Au fost abordate subiecte legate de contribuția activă a României la consolidarea posturii aliate în regiunea Mării Negre, cooperarea în domeniul instruirii și al exercițiilor comune, precum și de proiectele majore de modernizare a forțelor armate, cu accent pe dezvoltarea infrastructurii și mobilității militare necesare sprijinirii prezenței aliate pe teritoriul național.

Programul vizitei delegației americane a inclus vizite în Baza 86 Aeriană Borcea și la Facilitatea Aegis Ashore de la Deveselu. Delegațiile au analizat capabilitățile operaționale existente, proiectele de modernizare și perspectivele extinderii cooperării bilaterale în domeniul infrastructurii strategice.