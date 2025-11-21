Primarul General Stelian Bujduveanu, vizită oficială la Madrid pentru consolidarea cooperării bilaterale și preluarea bunelor practici europene

177016 – 21112025 – Primarul General al Municipiului București, Stelian Bujduveanu, se află în aceste zile într-o vizită oficială la Madrid, împreună cu o echipă de specialiști din cadrul Primăriei Capitalei. Programul vizitei include întâlniri de lucru cu administrația locală și cu structurile responsabile de planificarea mobilității urbane și metropolitane. Scopul deplasării este consolidarea cooperării dintre cele două capitale și identificarea unor soluții moderne care pot sprijini dezvoltarea strategică a Bucureștiului.

„Madridul oferă un model european de planificare, eficiență și coerență în mobilitate. Experiența și soluțiile discutate aici vor alimenta direcțiile strategice ale Bucureștiului, astfel încât să construim un oraș modern, bine conectat și orientat spre calitatea vieții. Cooperarea dintre capitale este esențială pentru o administrație care își propune rezultate concrete pentru cetățeni”, a declarat Primarul General Stelian Bujduveanu.

Discuția cu José Luis Martínez-Almeida, Primarul Madridului, a vizat principalele direcții care au contribuit la transformarea Madridului într-un reper european în domeniul mobilității sustenabile, al planificării urbane integrate și al gestionării infrastructurii verzi. Cu acest prilej, cei doi primari au convenit reînnoirea acordului de cooperare dintre București și Madrid.

Agenda vizitei a inclus analiza Strategiei Madrid 360, un instrument esențial prin care mobilitatea, calitatea aerului și dezvoltarea urbană sunt integrate într-o singură viziune coerentă. Modelul oferă repere aplicabile pentru actualizarea Planului Urbanistic General al Capitalei și pentru reorganizarea mobilității urbane.

Totodată, discuțiile au vizat soluțiile implementate de Madrid în domeniul infrastructurii verde-albastre — extinderea spațiilor verzi, managementul apelor urbane și măsurile de adaptare la schimbările climatice — elemente relevante pentru consolidarea rezilienței orașului București.

Un capitol important al vizitei l-a constituit mobilitatea metropolitană. Întâlnirile cu Consorțiul Metropolitan de Mobilitate și cu Consorțiul Regional de Transport au oferit exemple de integrare tarifară, coordonare a rețelelor și digitalizare a serviciilor de transport, modele utile pentru procesul de reorganizare a transportului public la nivelul București–Ilfov.