Prioritățile mandatului președinției României la ICE pentru anul 2026

177079 – 28112025 – La 26 noiembrie 2025, la Belgrad, a avut loc reuniunea miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale ICE, organizată de Serbia în calitate de președinție-în-exercițiu a Inițiativei.

Evenimentul s-a desfășurat sub tema Consolidarea regiunii prin conectivitate, inovație și integrare și a marcat preluarea, de către România, a președinției Inițiativei Central Europene (ICE) pentru anul 2026.

În intervenția înregistrată prezentată cu această ocazie, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a subliniat sporirea angajamentului României în planul cooperării regionale și a prezentat prioritățile mandatului președinției României a ICE – sprijinirea integrării europene a statelor candidate, prin menținerea rolului ICE de liant între statele membre UE și statele candidate, consolidarea dimensiunii economice și de afaceri în spațiul ICE, inclusiv prin impulsionarea proiectelor de conectivitate, valorificarea dimensiunii locale a ICE, prin implicarea autorităților locale, a comunităților și a cetățenilor și menținerea în atenție a luptei împotriva dezinformării și a consolidării rezilienței, având în vedere impactul semnificativ pe care amenințările hibride îl pot avea asupra stabilității societăților.

La reuniunea ministerială de la Belgrad, România a fost reprezentată de secretarul de stat pentru procesul de aderare a României la OCDE, cooperare economică, ONU și francofonie, Luca Niculescu. Oficialul român a apreciat eforturile ministrului de externe Djuric și al echipei președinției sârbe de-a lungul actualului mandat pentru consolidarea rolului ICE ca platformă de dialog și cooperare atât între statele membre, cât și între acestea și UE.

Secretarul de stat Luca Niculescu a evidențiat progresele Republicii Moldova, ale Ucrainei și ale partenerilor din Balcanii de Vest în procesul de aderare la UE, subliniind necesitatea unui proces de extindere credibil și bazat pe meritele proprii ale candidaților, ancorat în reforme. Demnitarul român a condamnat războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, stat membru ICE, și a reiterat sprijinul multidimensional al României în raport cu Ucraina. A salutat alegerea fermă a Republicii Moldova în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană, în pofida provocărilor ample la care face față zi de zi – atacuri hibride și efectele războiului împotriva Ucrainei.

Evenimentul s-a încheiat cu adoptarea unei Declarații Comune, document prin care se reconfirmă susținerea statelor membre ICE față de procesul de extindere al UE, sprijinul față de Ucraina și reconfirmarea rolului ICE ca platformă de cooperare regională în sprijinul integrarii europeane și dezvoltarii durabile a statelor membre.