Proiect național de incluziune socială și servicii de bază pentru 2.000 de comune

Proiect național de incluziune socială și servicii de bază pentru 2.000 de...

176897 – 10112025 – Familiile aflate în dificultate din 2.000 de comunități rurale din România vor avea acces mai ușor la servicii sociale, educaționale și medicale de bază, prin proiectul „Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate”.

Proiectul, lansat de Ministerul Muncii, în satul Sintești, comuna Borănești (Ialomița) este derulat în parteneriat cu Ministerul Educației, Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, cu sprijinul Băncii Mondiale.

„Statul trebuie să facă mai mult acolo unde nevoile sunt cele mai mari, în comunitățile izolate, în cartierele de la periferie, în satele în care oamenii trăiesc departe de servicii publice. Prin acest proiect, ducem asistența socială, educația și serviciile medicale mai aproape de oameni, acolo unde sprijinul este vital.

Investim peste 4 miliarde de lei, din fonduri europene, pentru a sprijini 2.000 de comunități marginalizate și aproximativ 450.000 de persoane vulnerabile: copii, vârstnici, persoane cu dizabilități și familii cu venituri mici”, a spus ministrul Muncii Florin Manole, care a cerut primarilor să se implice activ în acest program.

Prin acest proiect, copiii de vârstă școlară vor beneficia de pachete alimentare și consiliere educațională pentru prevenirea și reducerea abandonului școlar, persoanele vulnerabile vor primi sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit, consiliere socială și medicală, trimitere către serviciile de ocupare, servicii de îngrijire, inclusiv la domiciliu.

În plus, vor fi amenajate și dotate spații comunitare, iar specialiștii vor primi resursele necesare pentru a oferi servicii eficiente și adaptate nevoilor comunităților rurale.

Echipele comunitare integrate – formate din specialiști în asistență socială, educație și sănătate – vor colabora pentru a crește capacitatea autorităților locale și pentru a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor vulnerabile: copii, tineri, vârstnici și persoane cu dizabilități.