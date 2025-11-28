Proiect-pilot pentru recalificarea și reorientarea lucrătorilor în risc de șomaj

1770780 – 28112025 – Comisia Europeană a lansat un nou sistem – Garanția de competențe – pentru a sprijini lucrătorii și întreprinderile și pentru a aborda deficitul de forță de muncă în sectoarele strategice și în creștere.

Garanția de competențe vizează sectoarele strategice în conformitate cu viitorul Fond european pentru competitivitate pentru a permite trecerea lucrătorilor către industrii strategice și dobândirea de competențe suplimentare.

Un proiect-pilot de garantare a competențelor (14,5 milioane de euro) se va concentra pe lucrătorii din industria autovehiculelor și din lanțul său de aprovizionare, care sunt expuși riscului de șomaj. Acest proiect-pilot va testa modalitățile de accelerare și îmbunătățire a tranziției lucrătorilor din aceste sectoare strategice către locuri de muncă în întreprinderi din sectoare strategice în creștere sau emergente, oferind programe specifice de perfecționare și recalificare. Proiectul-pilot va sprijini lucrătorii prin formare la locul de muncă și prin sprijin pentru dobândirea de noi competențe, în timp ce întreprinderile din sectoarele cu cerere crescută vor putea recruta mai rapid talentele de care au nevoie, ajutându-i să fie competitivi.

Cererea de propuneri rămâne deschisă până la 29 ianuarie 2026. O sesiune de formare online pentru solicitanți va avea loc la jumătatea lunii decembrie 2025. Acordurile de grant din cadrul proiectului-pilot vor fi semnate în iunie 2026, iar proiectele se vor derula pe o perioadă de până la 24 de luni, până în vara anului 2028. Rezultatele proiectului-pilot vor sta la baza viitorului sistem de garantare a competențelor.

Statele membre sunt invitate să intensifice utilizarea garanției de competențe cât mai curând posibil, inclusiv prin finanțarea disponibilă pentru anii rămași din actualul cadru financiar multianual (2021-2027).

Proiectul-pilot va fi pus în aplicare împreună cu Centrul european de competențe pentru inovare socială, care contribuie la accelerarea adoptării și a extinderii soluțiilor inovatoare în domeniul ocupării forței de muncă, al educației și al incluziunii sociale. Acesta este finanțat în cadrul Fondului social european Plus (FSE+), principalul fond al UE pentru investiții în oameni. Proiectele vor reuni întreprinderi, servicii publice de ocupare a forței de muncă, parteneri sociali și furnizori de educație și formare din cel puțin două state membre.