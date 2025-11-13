Propunerile IMM România pentru reducerea inflației. Se dă vina exclusiv pe Guvern, dar se omite lăcomia firmelor care majorează prețurile nejustificat

Propunerile IMM România pentru reducerea inflației. Se dă vina exclusiv pe Guvern,...

176927 – 13112025 – IMM România atrage atenția că inflaţia şi evoluţia preţurilor de consum comunicate de INS pentru luna octombrie 2025 arată că indicele preţurilor de consum (IPC) a crescut cu 0,5% față de luna septembrie 2025, rata inflaţiei de la începutul anului a fost 9,0% (octombrie 2025 comparativ cu decembrie 2024), rata inflaţiei în ultimul an a fost de 9,8% (luna octombrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2024), iar rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2024 – octombrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2023 – octombrie 2024) a fost 6,6%.

Analiza datelor arată o inflație de 9,8% în luna octombrie 2025 comparativ cu octombrie 2024, ceea ce afectează IMM-urile, în mod special prin creșterea costurilor de producție și diminuarea vânzărilor, cu efect asupra scăderii competitivității.

Indicele preţurilor de consum în luna octombrie 2025 față de octombrie 2024 a înregistrat creșteri în principal la:

– mărfuri nealimentare: energie electrică – 72,3%, reparaţii auto, electronice şi lucrări foto-16,57%, transport interurban CFR – 18,59%, rutier – 10,05%, servicii poştale – 12,5%, restaurante, cafenele, cantine – 12,6%, plata cazării în unităţi hoteliere – 9,5%, alte servicii cu caracter industrial -16,91%,

– mărfuri alimentare: fructe şi conserve din fructe -14,96%, fructe proaspete – 22,74%, zahăr, produse zaharoase şi miere de albine – 13,27%;

Cauzele principale care au generat creșterea inflației sunt:

– mărirea TVA-ului, începând cu august 2025, care a condus la scăderea puterii de cumpărare a firmelor, reducerea investițiilor și diminuarea consumului;

– creșterea accizei la combustibil și a prețurilor la energia electrică, a contribuit la menținerea inflației aproape de 10% și a determinat creșterea costurilor prețurilor produselor și serviciilor oferite pe piață;

– nereformarea administrației publice generează o creștere a cheltuielilor bugetare (cheltuielile la 9 luni au fost de 569,43 mld. lei, crescând în termeni nominali cu 11,2% comparativ cu aceeași perioadă din 2024, iar veniturile încasate au fost de 466,95 mld. lei în primele nouă luni ale anului 2025, înregistrând o creștere de 12,3% față de anul anterior), rezultând un deficit de 102,47 mld. lei.

Propunerile IMM România pentru depășirea actualei crize au în vedere aplicarea de măsuri care să atenueze inflația și revizuirea cadrului de guvernanță economică, vizând planurile fiscale-structurale naționale pe termen mediu, care combină reformele fiscale și politicile investiționale, încurajarea stimulentelor fiscale pentru tranziția verde (stimulente și susținerea IMM-urilor, nu sancționarea acestora), finanțarea investițiilor și dubla tranziție – digitală și verde și debirocratizare și simplificare, prin eliminarea procedurilor birocratice inutile și unificarea entităților care solicită și încasează diverse taxe.