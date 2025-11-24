PSD crede că înghețarea salariilor bugetarilor e suficientă pentru reducerea deficitului bugetar

177034 – 24112025 – PSD continuă criticile la adresa prim-ministrului Ilie Bolojan. Invitată la Antena 3 CNN, Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a precizat că afirmațiile premierului referitoare la deficitul bugetar și la împrumuturi “au speriat toate instituțiile internaționale”. Acestea fiind, de fapt, cauzele dobânzilor mari pe care trebuie să le plătească România.

“Nu suntem nici acolo unde spune Bolojan care a speriat toate instituțiile internaționale și din cauza asta s-au mărit dobânzile. Dimpotrivă, eu spun că avem o situație stabilă, că economia era pe un trend de creștere, am depășit cinci țări în perioada aceea de tristă amintire cum zic ei – am depășit Portugalia, Cehia, Slovacia, Grecia șamd, vreo cinci economii, ne-am apropiat de cea a Poloniei, e adevărat – cu niște împrumuturi – pe care le fac toate țările, în afară de Germania”, a precizat Lia Olguța Vasilescu.

Ea a mai spus că măsura înghețării salariilor bugetare e suficientă pentru reducerea deficitului bugetar: “Ce înseamnă consumul, de exemplu? Nouă tot timpul ne spuneau că e creștere pe bază de consum. Păi normal, în momentul în care oamenii au bani, nu li se taie pensii și salarii – consumă. Ce se întâmpla atunci? Crește economia. De ce? Pentru că piața serviciilor de exemplu crește foarte mult în sensul că ai mai mulți bani poți să te duci la un restaurant și la un coafor. În condițiile în care au explicat colegii noștri în coaliție că dacă se face doar o înghețare de salarii, de venituri pentru bugetari, în condițiile acestea nu mai ai nevoie să faci alte reduceri de deficit, pentru că PIB-ul crește în fiecare an, ținând salariile pe loc, e o scădere din PIB a salariilor respective”.

Olguța Vasilescu a negat că deficitul bugetar din timpul guvernelor conduse de Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu a afectat economia: “De ce ne-a dăunat coaliția respectivă? S-au făcut lucruri bune, acum că ei nu le mai recunosc… Vorbesc de deficit în condițiile în care pe deficitul acela s-au majorat pensiile, pe deficitul acela a crescut puterea de cumpărare a pensionarilor, s-au făcut toate autostrăzile și toate drumurile expres. Toate țările mari au deficit, în afară de Germania care are în Constituție, restul țărilor au deficit. Ne dezvoltăm sau nu ne dezvoltăm?”, a mai spus primarul Craiovei.