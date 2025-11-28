Acasă Politic Radu Miruță, propus ministru interimar al Apărării

Radu Miruță, propus ministru interimar al Apărării

1770876 – 28112025 – ”Am luat act de demisia  domnului Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier al Guvernului României. Îi mulțumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului.
Îi voi propune președintelui României ca interimatul funcției să fie asigurat de domnul Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

