Recomandări de sărbători

177070 – 27112025 – ANSVSA adresează cetățenilor o serie de recomandări privind achiziția, manipularea și consumul alimentelor de origine animală în perioada sărbătorilor de iarnă și amintește obligațiile care revin celor care sacrifică porci în gospodărie. În paralel, pentru protejarea sănătății publice, ANSVSA derulează acțiuni extinse de control la nivel național, care vor fi intensificate în perioada următoare.

Sacrificarea porcului în gospodărie

Sacrificarea porcilor în gospodărie trebuie realizată sub control sanitar-veterinar, pentru a verifica sănătatea animalului și siguranța cărnii.

Carnea provenită din sacrificări tradiționale în gospodărie este destinată exclusiv consumului familial și nu poate fi comercializată.

Este, de asemenea, interzisă comercializarea cărnii provenite din gospodării situate în zone aflate sub restricții sanitare veterinare din cauza Pestei Porcine Africane (PPA).

Examinarea trichineloscopică – obligație absolută

Carnea de porc domestic sau mistreț trebuie supusă obligatoriu examenului trichineloscopic înainte de a fi consumată.

Examenul poate fi realizat doar în centre autorizate și are un cost cuprins între 27 lei și 101 lei + TVA, în funcție de laborator și de procedurile aplicate.

Nerespectarea acestei obligații expune consumatorii riscului de îmbolnăvire cu Trichinella spp., o boală severă cu consecințe grave asupra sănătății.

Comercializarea cărnii de porc necontrolate sanitar-veterinar

Comercializarea cărnii de porc necontrolate sanitar-veterinar constituie contravenție gravă și este sancționată cu amenzi de până la 40.000 lei.

Vânzarea clandestină a cărnii, în locuri neautorizate sau fără documente sanitar-veterinare, reprezintă un risc major pentru sănătatea publică și poate favoriza răspândirea PPA.

Păstrarea alimentelor de origine animală

După cumpărare, alimentele de origine animală trebuie depozitate în frigider cât mai curând posibil, cu respectarea instrucțiunilor de pe etichetă privind temperatura de păstrare și termenul de valabilitate. Nerespectarea acestor recomandări poate duce la contaminare și la apariția toxiinfecțiilor alimentare.

Produsele perisabile – carne, lapte, ouă, pește, brânzeturi și preparate tradiționale – trebuie păstrate în spații curate, unde se respectă lanțul frigorific până la momentul consumului.

Recomandări pentru cumpărături în piețe și târguri

Se recomandă consumatorilor:

să achiziționeze produse doar din spații autorizate;

să verifice existența vitrinelor frigorifice funcționale;

să controleze integritatea ambalajelor;

să se asigure că etichetele conțin informații complete despre producător, condițiile de păstrare, ingredientele și termenele de valabilitate;

să cumpere brânzeturi doar în ambalaje de unică folosință, etichetate corect;

să evite achiziționarea produselor de origine animală de la persoane neautorizate sau din locuri improvizate.

Atenția trebuie îndreptată și asupra produselor comercializate temporar în tonete, chioșcuri, rulote, standuri sezoniere – care trebuie să fie autorizate și să respecte normele sanitare veterinare.

Suport pentru consumatori

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, medicii veterinari vor avea program prelungit, inclusiv în weekend.

ANSVSA va desfășura o campanie amplă de verificări tematice în piețele agroalimentare, abatoarele și unitățile de tranșare a cărnii, unitățile de procesare și depozitare a produselor alimentare de origine animală și nonanimală, unitățile de vânzare cu amănuntul (carmangerii, măcelării), unitățile de alimentație publică, pizzerii, unități catering, cofetării, patiserii, laboratoare de cofetărie/patiserie, hoteluri și pensiuni turistice, hipermarketuri, supermarketuri și magazine alimentare.

Controale în trafic și verificarea transporturilor

În colaborare cu Inspectoratele de Poliție Județene și Inspectoratele de Jandarmi Județene, echipele ANSVSA verifică transporturile de animale și produse alimentare, inclusiv respectarea restricțiilor aplicate în zonele cu focare active de PPA.

Pentru informații suplimentare și sesizarea neregulilor, cetățenii pot apela gratuit Call Center-ul ANSVSA la 0800 826 787. Numărul este disponibil din orice rețea de telefonie.