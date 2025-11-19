Robert Schwartz și Adriana Săftoiu, propunerile pentru funcți PDG al radioului și televiziunii publice

176983 – 19112025 – Parlamentul a aprobat marți noile Consilii de Administraţie ale posturilor publice de radio și televiziune. Membrii celor două CA-uri i-au propus ca președinți-directori pe Adriana Săftoiu, respectiv Robert Schwartz.

Pentru noul Consiliu de Administrație (CA) al Societății Române de Televiziune (SRTv) au fost 270 de voturi „pentru” şi patru voturi „împotrivă”.

Membrii titulari ai CA-ului TVR sunt Loredana Corchiş, Nicoleta Amalia Matei şi Stelian Bărăgan (PSD), Radu Carp şi Cristina Ancuţa Pocora (PNL), Catrinel Trofin (USR), Monica Simona Ghiurco (AUR) Anderco Aliz Timea (UDMR), Cristina Narcisa Manciu (Administrația Prezidențială), Ana Adriana Săftoiu (Guvernul României), Emanuel Sorin Torică și Cristian Godinac (din partea angajaţilor SRTV) și Borislav Velimirovici (minorităţi).

Parlamentul a votat și membrii noului Consiliu de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR). Cu 249 de voturi „favorabile” şi patru „contra”, noul CA al SRR au fost votați, Ruxandra Ileana Săraru, Radu-Bogdan Herjeu şi Alexandru Ioan Şerbănescu (PSD), Maria Muntean (AUR), Vlad Mircea Pufu (PNL), Robert Cristian Schwartz şi Alexandra Coliban (USR), Annamária Bodoczi (UDMR), Dragoş-Gabriel Pătlăgeanu (Administraţia Prezidenţială), Nadina-Ioana Dogioiu (Guvernul României), Marius-Dorian Tănase şi Nicoleta-Viorica Balaci (din partea angajaţilor SRR) și Roxana Georgeta Georghe (minorităţi).

În ședințe separate, membrii celor două consilii de administrație au desemnat propunerile pentru președinții-directori generali.

Astfel, Robert Schwartz, fost redactor șef al redacției Deutsche Welle în limba română între 2000 și 2020, a fost propus pentru funcția de PDG al SRR, iar Adriana Săftoiu, fostă jurnalistă, fostă purtătoare de cuvânt a președinției în mandatul Traian Băsescu și fost parlamentar, a fost propusă ca PDG al TVR. Cei doi urmează să fie validați de Parlament.