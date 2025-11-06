România are datoria să valorifice potențialul navigabil al Dunării

176863 – 06112025 – Deputatul de Tulcea, Cosmin Andrei, a salutat adoptarea Hotărârii de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării (FAST DANUBE)”, în valoare de 230 milioane de euro, solicitând transparență, termene clare și o coordonare eficientă pentru implementarea acestuia.

„FAST DANUBE reprezintă un proiect de infrastructură și un plan benefic pentru dezvoltarea națională. Navigabilitatea constantă a Dunării înseamnă comerț mai rapid, costuri mai mici, investiții în porturi și locuri de muncă pentru comunitățile riverane, inclusiv pentru Tulcea”, a declarat deputatul Cosmin Andrei.

Proiectul urmărește creșterea numărului de zile navigabile pe Dunăre de la 280 la 340 pe an și o majorare cu cel puțin 20% a volumului de mărfuri transportate între porturile dunărene și restul Europei. „Dunărea trebuie să redevină un coridor logistic competitiv, comparabil cu rețelele fluviale din Germania sau Olanda. România are datoria să valorifice acest potențial, iar FAST DANUBE este primul pas concret în această direcție”, a subliniat parlamentarul tulcean.

Deputatul Cosmin Andrei a cerut Ministerului Transporturilor și Infrastructurii să comunice stadiul exact al proiectului, etapele de implementare și modul de colaborare cu partea bulgară, pentru a evita întârzierile birocratice sau tehnice. „Transparența este esențială. Tulcea, Galațiul, Brăila și întreaga regiune de sud-est trebuie să știe când încep efectiv lucrările și care sunt beneficiile economice directe”, a afirmat acesta.

„FAST DANUBE trebuie să devină un simbol al modernizării transportului fluvial românesc. O Dunăre navigabilă tot timpul anului înseamnă o Românie mai conectată, mai competitivă și mai prezentă pe harta economică a Europei”, a conchis deputatul Andrei.