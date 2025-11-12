România caută soluții economice și în afara UE

176918– 12112025 – În perioada 07–11 noiembrie 2025, o delegație oficială condusă de Radu-Dinel Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), a efectuat o vizită de lucru în Regatul Arabiei Saudite, cu prilejul participării la cea de-a 26-a întrunire a Adunării Generale a Organizației Mondiale a Turismului – UN Tourism.

România, membră UN Tourism din 1975, participă activ la structurile de lucru ale organizației – Comisia pentru Europa, Grupul de Lucru pentru Europa de Sud-Est, Comitetul pentru Codul Internațional al Turismului Sigur și Coaliția de Parteneri pentru Sănătate și Turism. Totodată, țara noastră este implicată în programul „Best Tourism Villages”, care promovează destinațiile rurale autentice și sustenabile, cu exemple notabile precum Rășinari, Ciocănești, Breb și Polovragi.

Pe parcursul vizitei, ministrul Radu Miruță a avut și o serie de întrevederi bilaterale menite să consolideze cooperarea României cu Regatul Arabiei Saudite, precum și cu statele participante la întrunirea UN Tourism.

Ministrul Radu Miruță a avut o întâlnire cu omologul său, Excelența Sa Faisal bin Fadhil Al-Ibrahim, ministrul Economiei și Planificării din Arabia Saudită, în cadrul căreia au fost discutate oportunitățile de a crește cooperarea economică între cele două state.

Cei doi demnitari au discutat subiecte de interes, precum investițiile în grafit, dezvoltarea unor domenii schiabile în România, dar și o conectare directă între crescătorii români de oi și vaci și piața din Arabia Saudită pentru a elimina intermediarii care, de multe ori, câștigă mai mult decât cei care cresc animalele.

Ministrul Economiei și Planificării din Arabia Saudită a vorbit despre un mecanism de cooperare economică lărgită între Arabia Saudită și România și despre implicațiile legislației europene în schimburile comerciale.

La rândul său, ministrul Miruță a precizat că România are potențial atât datorită poziției geografice, cât și datorită resurselor naturale și resursei umane calificate, având un avantaj competitiv în fața altor state din piața unică europeană.

Totodată, ministrul român a avut discuții cu E.S. Deemah AlYahya, secretar general al Digital Cooperation Organization (DCO), care au vizat posibilitatea aderării României la această organizație interguvernamentală care promovează cooperarea digitală și accelerarea economiei digitale incluzive.

De asemenea ministrul a avut întrevederi cu guvernatorul Autorității Guvernamentale pentru Digitalizare, precum și cu Alteța Sa Regală, Prințesa Sara Al Saud, discuțiile fiind concentrate pe consolidarea relațiilor economice și turistice dintre cele două state, precum și pe identificarea de domenii de colaborare și schimb de expertiză.

„România trebuie să își extindă relațiile economice și dincolo de granițele Uniunii Europene. Avem resurse valoroase, competențe reale și parteneriate care merită construite cu încredere. Diplomația economică nu este despre vizite simbolice, ci despre dialog autentic, deschidere și decizii curajoase, în interesul României”, a afirmat Radu Miruță.

Oficialul român a avut o discuție bilaterală și cu Miroslav Borshosh, ministrul Turismului din Bulgaria, privind inițiative comune regionale pentru dezvoltarea sustenabilă a turismului balcanic. Delegația română s-a întâlnit și cu Ion Valcu, directorul Departamentului pentru Membri Afiliați al UN Tourism.