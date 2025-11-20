România își premiază inventatorii la EURO POLITEHNICUS 2025

176999 – 20112025 – POLITEHNICA București organizează, între 21 și 23 noiembrie 2025, a doua ediție a salonului internațional EURO POLITEHNICUS, care aduce în fața țării invențiile cu cel mai mare potențial de transformare pentru economia și societatea românească.

Timp de trei zile, Bucureștiul devine centrul inovării din Europa Centrală și de Est: zeci de institute, universități, companii, start-up-uri și inventatori independenți vor expune tehnologii românești și internaționale, de la soluții pentru mediu, medicină și agricultură inteligentă până la robotică, energie verde și tehnologii digitale avansate.

Vor fi acordate premii pentru cea mai bună invenție românească, pentru cercetarea tinerilor, pentru inovație în sănătate, IT&C, agricultură, mediu, dar și disctincții precum „Cel mai tânăr inventator” sau „Femeia-Inventator a Anului”. Fiecare premiu marchează recunoașterea muncii și creativității celor care, adesea în liniștea laboratoarelor, proiectează viitorul.

EURO POLITEHNICUS este mai mult decât o expoziție, este o scenă internațională pentru oamenii care creează. Unii dintre participanți sunt cercetători consacrați, alții sunt elevi sau studenți la început de drum, dar toți vin cu soluții care pot deveni tehnologii implementate. Salonul oferă exact spațiul de care are nevoie inovația românească: un loc unde cercetarea întâlnește industrie, unde invențiile primesc vizibilitate și pot intra în lanțul economic real.

„În cadrul EURO POLITEHNICUS 2025 ne propunem să punem în lumină nu doar rezultatele cercetării, ci oamenii din spatele lor (cercetători, inventatori, tineri specialiști) și să arătăm că România are capacitatea de a inova la nivel global. Prin aceste premii, nu răsplătim doar idei, ci construim oportunități concrete”, a declarant Mihnea Costoiu, rectorul POLITEHNICII București, și președintele EURO POLITEHNICUS.

Deschiderea oficială are loc vineri, 21 noiembrie, în Rectoratul POLITEHNICA, iar ceremonia de premiere se va desfășura duminică, 23 noiembrie. Detalii complete pe https://politehnicus.upb.ro/

Prin EURO POLITEHNICUS, POLITEHNICA București reafirmă poziția României în comunitatea europeană a inovării și transmite un mesaj clar: talentul și inteligența românească merită să fie văzute, susținute și valorificate.