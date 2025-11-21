România – Secretul cel mai bine păstrat al Europei – prezentată într-un eveniment special la Barcelona

177011 – 21112025 – Ministerul Economiei (MEDAT), alături de Consulatul General al României la Barcelona, a organizat evenimentul „Rumanía – El secreto mejor guardado de Europa para viajes únicos”.

Evenimentul a fost deschis de secretarul de stat pentru turism, Laurențiu Gîdei, și de consulul general al României la Barcelona, Sandra Gătejeanu, în prezența unor invitați speciali, precum realizatorul britanic Charlie Ottley și actorul Darko Perić, cunoscut pentru rolul „Helsinki” din serialul La Casa de Papel.

Programul a inclus o prezentare exclusivă Wild Carpathia & Flavours of Romania, un moment muzical susținut de interpretul și compozitorul Mihai Toma, o degustare de produse tradiționale și o sesiune de networking.

La eveniment au participat reprezentanți ai industriei turismului din Spania, antreprenori interesați să exploreze oportunități de colaborare cu sectorul turistic din România, precum și influenceri și jurnaliști.

România – destinație sigură, autentică și surprinzătoare

În deschiderea evenimentului, Laurențiu Gîdei, secretar de stat MEDAT, a prezentat avantajele competitive ale țării noastre și a subliniat caracterul sigur, autentic și spectaculos al destinației:

„Oferta noastră este extrem de diversă: de la litoralul Mării Negre, până la lanțuri muntoase impresionante, natură sălbatică, sate tradiționale și un ecosistem unic în Europa – Delta Dunării. România are peisaje, experiențe și povești autentice pe care puține țări le pot oferi într-un singur loc. Merită să fie văzută, descoperită și apreciată!”

La rândul său, Sandra Gătejeanu, consulul general al României la Barcelona, a evidențiat accesibilitatea și diversitatea culturală a destinației: „România este o destinație accesibilă, sigură și completă – perfectă atât pentru escapade culturale, cât și pentru călătorii mai lungi. Există numeroase rute directe între Spania și orașele românești, cu orare flexibile și tarife atractive. Vizitatorii descoperă orașe istorice vibrante, gastronomie excelentă, o comunitate ospitalieră și multe surprize plăcute.”

Prezentarea realizatorului britanic Charlie Ottley, producător și realizator al seriilor Wild Carpathia și Flavours of Romania, a fost unul dintre momentele centrale ale serii. El a rememorat impactul proiectelor sale dedicate României și legătura deosebită a fostului Prinț de Wales – actualul Rege Charles al III-lea – cu țara noastră: „Când am realizat Wild Carpathia, l-am avut alături pe actualul Rege al Marii Britanii, care a vorbit cu pasiune despre România și despre faptul că își poate urmări rădăcinile până la Vlad Țepeș. Această poveste a făcut rapid înconjurul lumii și a contribuit la vizibilitatea extraordinară a filmelor noastre. România are, fără îndoială, cea mai mare biodiversitate din Europa. Ca pasionat de Tolkien, pot spune că peisajele pe care le-am descoperit aici îndeplinesc perfect criteriile pentru o lume fantastică – dacă Peter Jackson ar fi vizitat România înainte de a filma Lord of the Rings, poate că nu ar fi ales Noua Zeelandă.”

Actorul Darko Perić a transmis un mesaj emoționant despre legătura sa personală profundă cu România: „Pentru mine România este acel loc special. Vin în fiecare an, am familie și prieteni în toată țara! Este o țară extraordinar de autentică, poate prea puțin cunoscută în Europa. Oricine ajunge în România descoperă altceva: sate autentice, oameni incredibil de ospitalieri și locuri care îți rămân în suflet. Le spun tuturor: nu vă opriți doar în marile orașe — mergeți în comunitățile mici, în munți, în Maramureș, pe lângă Dunăre. Acolo este adevărata Românie.”

Evenimentul „Rumanía – El secreto mejor guardado de Europa para viajes únicos” a fost organizat cu ocazia participării României la IBTM World 2025, unul dintre cele mai importante târguri dedicate industriei MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), unde MEDAT promovează destinația România cu stand național.