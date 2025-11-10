Românii consideră că punctul forte al UE este respectarea democrației

176899 – 10112025 – Potrivit celui mai recent sondaj Eurobarometru, europenii consideră în continuare că democrația și puterea economică sunt principalele puncte forte ale UE.

Potrivit rezultatelor celui mai recent sondaj Eurobarometru Flash privind „Provocările și prioritățile UE”, respectarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept (36 %) și puterea economică, industrială și comercială a UE (31 %) rămân principalele puncte forte ale UE, urmate de bunele relații și solidaritatea dintre statele membre ale UE (28 %).

Întrebați despre valori, peste jumătate dintre europeni afirmă că UE, mai degrabă decât alte țări din lume, întruchipează cel mai bine respectul pentru drepturile și valorile fundamentale și pentru libertatea de exprimare (55 % pentru fiecare), ca și pentru egalitatea și bunăstarea socială (52 %).

Războiul din Ucraina rămâne principala provocare actuală cu care se confruntă UE, menționată de 47 % dintre europeni.

La întrebarea privind provocările globale pentru viitorul UE, conflictele din lume reprezintă problema cea mai menționată (41 %), urmate de migrația neregulamentară (35 %) și de schimbările climatice și de mediu (31 %). A patra chestiune ca importanță este una nouă, și anume riscul ca UE să își piardă vocea și influența pe scena mondială (30 %).

În România, ”Angajamentul UE de a proteja clima și mediul” (19%) se află sub media UE referitoare la această provocare, românii neconsiderându-l un punct forte, aaceștia punând accentul pe respectarea democrației, puterea economică și solidaritate, dar și pe nivelul de trai.

Ca provocări, în România, pe primul loc se află războiul din Ucraina (58%, mai mult cu peste 10% comparativ cu media UE), costul vieții (31%, comparativ cu 29% media UE), problemele de Securitate și apărare (27% comparativ cu 29% media UE).

Sondajul Eurobarometru Flash 569 a fost realizat în perioada 3-10 septembrie 2025 în cele 27 de state membre. Un număr de 25.893 de cetățeni ai UE au răspuns online la chestionar.