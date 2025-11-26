Se reiau programele FLEX

177054 – 26112025 – Ministrul Educației Daniel David a semnat noul acord pentru derularea programelor FLEX – Future Leaders Exchange pentru România și FLEX Abroad (în România), în cadrul ceremoniei organizate de American Councils for International Education (ACIE).

La ceremonie au participat și reprezentanți ai Departamentului de Stat din SUA, iar din delegația României au mai făcut parte Excelența Sa Andrei Muraru (Ambasadorul României în SUA) și Rectorul SNSPA, Remus Pricopie (fost ministru al Educației și unul dintre inițiatorii programului FLEX, semnat în 2015).

Programele FLEX și FLEX Abroad sunt susținute de Departamentul de Stat din SUA și derulate prin ACIE. De la inițierea programului în România (2015), aproximativ 300 de tineri liceeni români, participanți la programul FLEX, au desfășurat ore de voluntariat în comunități din SUA, implicându-se în proiecte de prevenire a abuzului asupra copiilor, crearea de bănci de alimente, activități comunitare și chiar colaborări cu departamente de poliție locale.

Pe perioada șederii în România, elevii americani își dezvoltă abilitățile de comunicare în limba română, prin intermediul unor cursuri intensive predate de profesori români, și învață despre cultura, societatea și valorile românești, implicându-se activ în viața comunității locale.