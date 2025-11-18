176970 – 18112025 – Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința CSAT, care va avea loc luni, 24 noiembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni.

Pe ordinea de zi a sunt incluse subiecte referitoare la SNAp pentru perioada 2025-2030, Analiza Strategică a Apărării, Raportul privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute la nivel național, în primele șapte luni ale anului 2025, pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri, risc la adresa siguranței naționale în România, Evaluare privind riscuri, amenințări și vulnerabilități la adresa României, prognozate pentru anul 2026 și Raportul consolidat privind participarea României la Exercițiul NATO de management al crizelor „CMX-25”.

Vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale.