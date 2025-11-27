Și parlamentarii PSD încep să vorbească de ieșirea de la guvernare

177064 – 27112025 – PSD continuă să facă opoziție din interiorul coaliției de guvernământ și amenință din nou cu ieșirea de la guvernare dacă Executivul nu va veni, odată cu reforma din administrație, și cu un pachet de relansare economică.

Deputatul PSD Virgil-Alin Chirilă a anunțat că respinge categoric orice tentativă de tăiere a salariilor pentru angajații de la stat, fie că sunt din sănătate, educație sau administrație publică.

„Austeritatea generalizată propusă de domnul prim ministru Bolojan nu e soluția redresării economice a României. Toate măsurile din pachetele asumate de premierul liberal au avut efecte negative în economie și au afectat puterea de cumpărare a tuturor românilor, inclusiv a celor care lucrează în zona privată. PSD s-a opus de fiecare dată și se opune și acum categoric tăierilor de salarii, pentru că o astfel de măsură ar lovi salariații cu venituri mici și medii, ar prăbuși consumul și ar împinge România în recesiune”, a declarat parlamentarul PSD.

Chirilă a anunțat că PSD va trece în Opoziție dacă premierul Bolojan taie salariile și nu aprobă măsurile de susținere a cetățenilor și firmelor locale pe care social-democrații le-au prezentat de două luni.

„Nu înțeleg de ce premierul Bolojan insistă cu tăierile de salarii, dar nu dorește să pună în practică și să-și asume ca șef al guvernului măsurile PSD de stimulare a economiei. Echilibrarea bugetară nu se face doar prin creșteri de taxe și salarii scăzute. Alternativa PSD e mult mai sănătoasă pentru că am pus pe masă măsuri de stimulare a investițiilor noi, care creează noi afaceri și locuri de muncă, care generează imediat mai multe venituri la buget! Așadar, eu alături de colegii mei ne opunem asumării unui Pachet 3 de măsuri ale guvernului și ieșim de la guvernare dacă nu se aplică imediat măsurile PSD de stimulare economică și nu se elimină orice proiect sau discuție privind reducerea salariilor”, a subliniat Alin Chirilă.

Parlamentarul nu face decât să susțină același punct de vedere cu președintele PSD Sorin Grindeanu.