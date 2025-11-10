DNSC ne învață, din nou, cum să ne ferim de țepele online

Siguranța nu are preț redus

176895 – 10112025 – DNSC atenționează că în special în perioada marilor promoții, nu toate ofertele „senzaționale” sunt reale. Atacatorii cibernetici creează magazine false, trimit mesaje înșelătoare sau folosesc reclame sponsorizate pentru a direcționa utilizatorii către pagini de phishing.

Un click neatent poate transforma o achiziție avantajoasă într-o pierdere financiară.

Cum cumperi online în siguranță:

Verifică adresa site-ului și caută semnul (HTTPS).

Nu accesa link-uri din e-mailuri, SMS-uri sau postări sponsorizate suspecte.

Verifică reputația magazinului pe www.scamadviser.com.

Alege metode de plată sigure și evită transferurile directe.

Păstrează dovada plății și a comunicării cu vânzătorul.

Dacă identifici un site suspect sau o tentativă de fraudă online, raportează la 1911 sau prin pnrisc.dnsc.ro.

Cea mai bună ofertă este siguranța ta online. Înainte să adaugi în coș, verifică sursa fiindcă siguranța nu are preț redus.