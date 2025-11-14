Sindromul Italia: femeile care țin România în viață, dar se sting în tăcere

176940 – 14112025 – „Sindromul Italia” – boala femeilor plecate la muncă în străinătate, ignorată de statul român

Medicii de la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași avertizează asupra creșterii cazurilor de „Sindromul Italia”, o formă severă de depresie care afectează tot mai multe femei întoarse din străinătate.

Izolarea, epuizarea, anxietatea și dorul de acasă le afectează profund sănătatea, în timp ce muncesc ca îngrijitoare sau menajere, de multe ori fără sprijin și fără zile libere.

Mii de românce îngrijesc bătrâni, fac menaj sau asistă persoane cu dizabilități, lucrând adesea fără zile libere, trăind izolate și suportând o presiune emoțională copleșitoare. Muncesc ani la rând pentru a-și ține copiii în școală și părinții pe tratamente, însă dorul și epuizarea le macină treptat.

Astăzi, 5% dintre femeile internate cu depresie la Socola suferă de acest sindrom, dar numărul real al celor afectate este mult mai mare. Aceste femei sunt o forță esențială pentru economia românească, trimițând miliarde de euro acasă, în timp ce statul nu le-a oferit protecția necesară.

În acest context, deputatul Dumitrița Albu cere Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii implementarea unui program național de prevenție și consiliere pentru românii din diaspora, deschiderea de centre de sprijin emoțional în marile comunități din Europa și crearea unei rețele de colaborare cu serviciile medicale din țările gazdă.

„Sindromul Italia” este un semnal de alarmă. Este timpul ca statul român să își sprijine femeile plecate la muncă.