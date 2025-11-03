Sondaj CURS: scade AUR, cresc PSD și POT

176833 – 03112025 – AUR s-ar clasa pe prima poziție dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, cu un scor de 35%, arată un nou sondaj de opinie realizat de CURS la nivel național în perioada 14-26 octombrie.

Dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, potrivit sondajului CURS, PSD s-ar clasa pe locul al 2-lea, cu 24%, iar PNL este al 3-lea în intenția de vot, cu 15%, urmat de USR (10%) și POT (7%).

POT a crescut față de cercetarea anterioară, ajungând la 7%, consolidându-și poziția în rândul electoratului tânăr și al votanților neafiliați politic.

UDMR și SOS România au 4%, „iar alte formațiuni însumează 1%”.

Rezultatele confirmă o stabilitate a competiției între principalele partide, dar și ascensiunea unei noi formațiuni care atrage votanții nehotărâți și tineri.

Suspendarea președintelui „generează o polarizare semnificativă”

Potrivit CURS, 49% dintre respondenți ar susține, într-o anumită măsură, o eventuală suspendare a președintelui Nicușor Dan, în timp ce 41% se opun, iar 10% nu au o opinie în această privință.

22% declară că susțin puternic suspendarea, 27% o susțin într-o oarecare măsură, 22% se opun într-o oarecare măsură, iar 19% se opun puternic. Datele arată că subiectul generează o polarizare semnificativă a electoratului, cu o ușoară predominanță a celor favorabili demersului, comentează CURS.

Analiza corelată între intenția de vot și poziționarea față de suspendarea președintelui arată diferențe clare între electoratul partidelor: 75,2% dintre votanții AUR și 72,2% dintre votanții POT susțin posibila suspendare a președintelui Nicușor Dan.

În plus, 40,6% dintre votanții PSD și 25,4% dintre votanții PNL ar sprijini, de asemenea, o astfel de moțiune.

Aceste date confirmă alinierea electoratului AUR și POT în tabăra pro-suspendare, în timp ce susținătorii PNL și PSD sunt mai divizați, reflectând o dinamică complexă a percepției politice actuale.

Cum este văzut dosarul lui Călin Georgescu

CURS spune că atunci când respondenții au fost întrebați despre trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu pentru atentat asupra ordinii constituționale, 22% dintre ei au spus că ei cred că există dovezi suficiente pentru aceste acuzații.

În schimb, 37% consideră că dovezile sunt insuficiente, iar alți 37% au spus că nu dețin suficiente informații pentru a se pronunța.

Sondajul CURS a fost efectuat pe un eșantion de 1.036 de respondenți adulți, prin interviuri față în față, la domiciliul acestora. Are o marjă maximă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.