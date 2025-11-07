Sorin Grindeanu, ales președinte la Congresul PSD cu 99% din voturi

176884 – 07112025 – Sorin Grindeanu este noul președinte al partidului PSD. El a fost ales cu 2787 de voturi pentru dintr-un total de 2810 voturi exprimate. Altfel spus, Grindeanu a fost votat de 99,1% din cei care au participat la congres. Au fost și opt abțineri și 15 voturi împotrivă.

”N-am venit să vă țin un discurs triumfalist. Nu am de gând să fiu populist. Situația în partid și în țară este dificilă. Iar asta reclamă responsabilitate, nu show. Aș spune că este o ecuație complicată, care cere mult mai mult decât sunt unii obișnuiți să dea. Ea cere EMPATIE, ADEVĂR și CURAJ.

Congresul nostru nu este o simplă adunare, ci un moment de bilanț și de asumare.Nu vin în fața dumneavoastră să vă propun iluzii, ci să vă ofer o certitudine: PSD va acționa după un plan, bazat pe fapte și construit pe nevoile reale ale oamenilor.

Cred că mulți dintre dumneavoastră știu că sunt obișnuit să lucrez cu lucruri exacte. Din acest motiv nu pot fi demagog. Vă propun astăzi un proiect bazat pe realitate. O să vă spun cu sinceritate unde suntem și unde vrem să ajungem.

Îmi asum această candidatură nu pentru o funcție, ci pentru a da o nouă direcție.

Nu mai vreau un PSD reactiv, plăpând și care doar răspunde la atacuri. Vreau un PSD care dă tonul, care are soluții și care oferă speranță reală. Nu mai vreau un PSD care se rușinează în fața criticilor Dreptei.

Noi suntem PSD! Iar PSD este un partid asumat, demn și care nu se poate clinti când vine vorba de viața oamenilor și de antreprenorii români.

PSD trebuie să refuze categoric complicitățile toxice și să stea departe de dorințele bolnăvicioase de a căuta aprobarea celor care ne urăsc visceral și ne vor dispăruți. Nu lor trebuie să le dăm socoteală!

De azi, PSD redevine partidul oamenilor, al românilor, al tuturor! De azi, PSD redevine un partid al fiecărei generații, al clasei de mijloc și al fiecărei familii din România! Și am încredere că alături de voi – coloana vertebrală a acestui partid – vom ajunge acolo unde ne-am propus.

Să nu uităm cine suntem! Suntem partidul care a ținut România în picioare când au venit crizele economice sau politice, dar și cei care au construit atunci când ceilalți au vrut să dărâme. Nu ne-a fost ușor, a fost o bătălie în care unii dintre noi au plecat cu răni adânci.

Astăzi, România este din nou la răscruce, iar noi, PSD, trebuie să fim pregătiți. Trebuie să ne asumăm o nouă direcție, clară și așezată. Însă pentru a porni pe un nou drum, trebuie mai întâi să ne raportăm cu respect la rădăcinile noastre social-democrate”, a declarat Grindeanu.sursa:tvrinfo