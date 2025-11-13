176937 – 13112025 – Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație vineri, 14 noiembrie a.c. o emisiune de mărci poștale dedicată unei sportive de valoare mondială.

Sub titlul Sportivi de aur. Gabriela Szabó, emisiunea are în componență un timbru (cu valoarea nominală de 25 Lei), o coliță filatelică dantelată (cu valoarea nominală de 30 Lei), un plic „prima zi”, o carte maximă pentru pasionații de maximafilie și o mapă filatelică cu produs special în tiraj limitat.

Marea sportivă s-a născut la 14 noiembrie 1975, la Bistrița. Calitățile sportive pentru atletism au fost descoperite întâmplător, la vârsta de 12 ani, cu ocazia unui cros școlar.

Gabriela Szabó, cea care a strălucit la intensitate maximă ca sportivă, din 1994 până în 2002, a obținut aproape în fiecare an cel puțin o medalie la competițiile de marcă. Este cunoscută ca prima și singura atletă din România, deținătoare a medaliilor olimpice de toate culorile: aur (5000 metri la Sydney 2000), argint (1500 metri la Atlanta 1996), bronz (1500 metri la Sydney 2000). După Lia Manoliu, este a doua atletă care a urcat de trei ori pe podiumul olimpic.

La Mondialele de atletism din 1997, a devenit prima româncă medaliată cu aur la o competiție

de acest nivel, iar în 1998 a devenit prima sportivă din lume care, într-un singur an, a obținut cea mai bună performanță mondială la cinci probe: 1500 metri, o milă, 2000 metri, 3000 metri, 5000 metri.

În anul 1999, câștigătoare a trei titluri mondiale la trei probe diferite, (5000 metri în aer liber, la Sevilla, 1500 metri și 3000 metri în sală, la Maebashi) a fost desemnată „Atleta Anului” de IAAF (în prezent World Athletics) și „Sportiva Anului în lume” (Asociația Presei Sportive Mondiale).

Cea mai bună atletă a lumii și-a confirmat valoarea prin performanța de la J.O. Sydney 2000 când a câștigat cursa de 5000 metri, cu un record olimpic de 14:40.79 minute, care nu a fost doborât timp de 16 ani.

Emisiunea este disponibilă de vineri, 14 Noiembrie a.c., în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: https://romfilatelia.ro/store/