Sprijinul României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, reconfirmat la Chișinău

177066 – 27112025 – Conferința „Parlamentul Republicii Moldova – Angajament deplin pentru integrarea europeană” a reunit la Chișinău, reprezentanți ai Guvernului și ai Parlamentului, ai ambasadelor, ai societății civile, ai partenerilor de dezvoltare.

Conferința a fost organizată în contextul publicării Raportului de extindere al Comisiei Europene, document care a confirmat progrese semnificative ale Republicii Moldova în ultimele 12 luni și a evidențiat necesitatea accelerării alinierii legislative la standardele europene, precum și al înființării Comisiei parlamentare pentru integrare europeană.

În intervenția sa, Diana Stoica, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților, a evidențiat mandatul politic clar conferit Parlamentului Republicii Moldova în urma alegerilor recente, mandat care asigură cadrul necesar accelerării capitolelor de negociere și implementării reformelor esențiale integrării europene.

Ea a subliniat importanța unei viziuni pe termen mediu și lung, precum și a unui plan post-aderare, menționând că „Parlamentul reprezintă inima democrației” și că este esențial ca discuțiile tehnice privind integrarea europeană să fie înțelese de cetățeni, cu accent pe beneficiile directe pentru viața lor.

Diana Stoica a împărtășit câteva aspecte din experiența României la nivel parlamentar și a accentuat rolul comisiei pentru integrare europeană, al cooperării parlamentare și al dialogului structurat cu instituțiile europene, precum și sprijinul statelor membre pentru procesul de aderare.