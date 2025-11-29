177092 – 29112025 – „Pentru prima dată, România va avea Registre Naționale de Screening care unifică raportările din întreg sistemul de sănătate. Este un pas necesar și mult așteptat, prin care aducem ordine, coerență și predictibilitate în prevenția cancerului.

Strategia Națională de Screening și Prevenție se va baza, în sfârșit, pe date reale, nu pe estimări. Avem nevoie de un sistem în care fiecare furnizor de servicii medicale contribuie la imaginea completă a stării de sănătate a populației.

Trecem de la estimări la date reale, colectate din fiecare spital, cabinet și centru medical. O singură bază de date, unificată și ușor de accesat. Simplu, clar și organizat. Vom ști în timp real câte persoane participă la programele de screening și care sunt rezultatele, iar politicile publice vor fi construite pe dovezi, nu pe presupuneri.

Concret, înființăm primele registre naționale de screening:

Registrul Național de Screening pentru Cancerul la Sân

Registrul Național de Screening pentru Cancerul de Col Uterin

Registrul Național de Screening pentru Cancerul Colorectal

Proiectul de Hotărâre de Guvern este public astăzi, în transparență decizională pe pagina Ministerului Sǎnǎtǎții.

Întreg sistemul de sănătate, public și privat, va raporta aceleași date, în același format, astfel încât să știm exact câți oameni intră în programele de screening și cum evoluează rezultatele. Informațiile ne vor permite să direcționăm corect resursele, acolo unde nevoile sunt mai mari și unde riscurile sunt mai ridicate.

Am subliniat mereu un lucru: nu există două sisteme de sănătate, unul public și unul privat. Există un singur sistem, al oamenilor. O singură raportare, o singură bază de date, un singur standard de responsabilitate.

Dacă vrem să reconstruim încrederea oamenilor în sistemul de sănătate, trebuie să lucrăm cu date reale. Aici începe responsabilitatea noastră și aici încep schimbările care pot face cu adevărat diferența,” a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sǎnǎtǎții.