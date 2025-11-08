176887 – 08112025 – Ca urmare a demersurilor inițiate de către vicepreședintele Parlamentului European Nicu Ștefănuță (Grupul Verzilor/ALE), bursele studenților vor fi restabilite cu ajutorul fondurilor europene. După luni de discuții cu Comisia Europeană și ministerele de resort, soluția propusă de Nicu Ștefănuță a fost pusă în aplicare de către Ministerul Educației și Cercetării, care a făcut demersurile necesare pentru utilizarea acestor fonduri.

Concret, după diminuarea fondului de burse de la 1.7 miliarde de lei la 1.2 miliarde de lei, Nicu Ștefănuță s-a adresat Comisiei Europene pentru a afla ce sursă de finanțare europeană ar putea fi folosită pentru a acoperi bursele studenților. Răspunsul Comisiei a fost clar: banii pot veni din Fondul Social European, ca urmare a demersurilor inițiate de Guvernul României.

Ulterior, Nicu Ștefănuță a avut întâlniri oficiale atât cu Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, cât și cu Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, cu scopul de a explica mecanismul european care poate fi aplicat în acest caz.

Miercuri, Ministrul Educației a confirmat că fondurile europene vor putea fi folosite pentru prima didactică, și, din 2026, pentru completarea burselor.

„Mă bucur că, prin dialog și colaborare instituțională, am reușit să aducem o soluție europeană concretă în sprijinul tinerilor noștri. Educația nu trebuie să sufere niciodată din lipsă de fonduri. Studenții României merită sprijin, nu sacrificii bugetare. Fondurile europene există tocmai pentru a oferi șanse egale tuturor, iar educația este cea mai bună investiție pe care o putem face în viitorul României”, declară Nicu Ștefănuță.