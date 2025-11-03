Suspendare temporară a circulației rutiere pe Podul Prieteniei

176831 – 03112025 – MAE anunță suspendarea temporară a circulației rutiere pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse pentru toate categoriile de autovehicule.

Astfel, începând de marți 4 noiembrie 2025, ora 21:00 până miercuri 5 noiembrie 2025, ora 09:00 se suspendă circulația numai pentru autovehiculele care transportă marfă, indiferent de tonaj, celor care transportă persoane fiindu-le permisă trecerea pe pod (autoturisme, microbuze, autocare).

Agenția “Infrastructura Rutieră” bulgară pune la dispoziție pentru rute ocolitoare și o hartă a parcărilor.

MAE recomandă cetățenilor români care intenționează să tranziteze Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse să ia în considerare perioadele menționate în care circulația rutieră va fi oprită pentru traversarea podului și să folosească celelalte puncte de trecere a frontierei între România și Republica Bulgaria, după cum urmează: Vidin – Calafat, Kardam – Negru Vodă, Silistra – Ostrov Călărași, Dobromir – Krushari și Kainardzha – Lipnița, Nikopol – Turnu Măgurele (feribot), Svishtov – Zimnicea (feribot), Oryahovo – Bechet (feribot) și Aydemir (Silistra) – Chiciu (Călărași) (feribot).

Informații suplimentare cu privire la sistemul de plată online a taxei de pod la Ruse sunt disponibile la linkul: https://customs.bg/wps/portal/agency-en/media-center/news-details/05-07-24-toll-danube-bridge-eng ;cu privire la starea actuală a drumurilor – pe aplicația gratuită LIMA, de pe pagina de internet a Agenției “Infrastructura Rutieră” și la numărul de telefon 0035970013020, accesibil în regim non-stop; cu privire la situația zborurilor pe aeroportul Sofia – www.sofia-airport.eu ; cu privire la starea vremii – pe site-ul www.weather.bg ; cu privire la regimul vamal, la intrarea în Bulgaria dinspre Turcia, pe site-ul (Condiții de călătorie în Bulgaria, titlul Reglementări vamale) și pe site-ul Agenției „Vămi” din Bulgaria – https://customs.bg/wps/portal/agency-en/home/info-citizens/Important%20notice%20for%20travelers; cu privire la vinieta electronică și sistemul e-TOLL; cu privire la situația circulației prin punctele de trecere a frontierei bulgare – pe site-ul www.mvr.bg.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 și +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359879440758.

MAE recomandă consultarea paginilor web http://sofia.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro, www.meteoalarm.org, , www.mae.ro.