Tema de acasă, limită de timp și fără pedepse

177010 – 21112025 – Temele pentru acasă trebuie evaluate, însă notarea acestora nu este obligatorie, prevede un proiect de Ordin de ministru pus în consultare publică de Ministerul Educației.

Proiectul prevede că evaluarea temei pentru acasă se poate realiza: frontal, prin discutarea în clasă a părților la care elevii au întâmpinat dificultăți sau printr-o testare a elevilor de aproximativ 10 minute, realizată numai din tema pentru acasă.

Potrivit documentului, se interzice utilizarea temei ca instrument de pedeapsă.

”Timpul total alocat la învățământul primar pentru temele obligatorii va fi de maximum o oră. (..) Pentru toate celelalte niveluri de învățământ preuniversitar, temele obligatorii pentru acasă nu pot depăși două ore”.

Totodată, ”în special în perioada de evaluare, cadrele didactice vor utiliza, pe cât posibil, aplicații și activități în clasă, asemănătoare temei pentru acasă”.

La nivelul educației timpurii și la clasa pregătitoare nu se dau teme pentru acasă.