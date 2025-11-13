Toate întâlnirile de la Guvern ar trebuie consemnate într-un registru public special

176935 – 13112025 – Secretariatul General al Guvernului, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), anunță lansarea noii platforme RUTI – Registrul Unic al Transparenței Intereselor, obligatorie la nivelul Guvernului, în conformitate cu Legea nr. 49/2025.

În RUTI pot (ar trebui! – n.n.) fi înregistrate și publicate întâlnirile (toate! – n.n.) oficiale, informații despre participanți, vizualiza istoricul interacțiunilor și genera rapoarte și statistici.

Noua platformă e jalon în PNRR.

Scopul Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) este transparentizarea activităților care pot influența procesul decizional public, prin publicarea întâlnirilor oficiale dintre decidenții publici și persoanele terțe care își manifestă, din proprie inițiativă, interesul pentru un anumit domeniu car intră în competența de reglementare a administrației publice centrale și/sau locale în vederea promovării unei inițiative de politică publică.

Platforma RUTI oferă un cadru de colaborare complementar și anterior procedurii legale de transparență decizională, prevăzută de Codul administrativ și de alte acte normative relevante.

Pentru înscrierea în RUTI, decidenții din administrația publică centrală și locală pot transmite o cerere expres adresată SGG.

Publicarea în RUTI a întâlnirilor prevăzute se realizează cu cel puțin 48 de ore anterior datei de desfășurare a acestora. Întâlnirile publicate în RUTI includ următoarele informații: denumirea grupului specializat participant, numele persoanei/persoanelor care au reprezentant grupul specializat respective, data întâlnirii, locul întâlnirii/online, numele decidenților participanți la discuții, alte persoane prezente și obiectul/tema întâlnirii.

Grupurile specializate care nu sunt înregistrate în RUTI, dar participă la întâlnirea cu decidentul, sunt consemnate în titlul sau tema întâlnirii publicate în RUTI, după informarea prealabilă a acestora.

Responsabilitatea consemnării grupurilor specializate participante la întâlnirea cu decidentul revine integral decidentului.

Până la 13 noiembrie 2025, cu excepția șefului SGG, care este membru al Guvernului, în RUTI s-au înscris doar consilieri guvernamentali.