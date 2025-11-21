TPBI: Liniile 100, 203 și 205, deviate temporar sâmbătă, pentru desfășurarea „Crosului Loteriei Române”

177018 – 21112025 – Liniile 100, 203 și 205 vor funcționa pe trasee modificate în ziua de sâmbătă, 22.11.2025, între orele 06:00-18:00, perioadă în care traficul rutier va fi restricționat pe Șoseaua Kiseleff, între Piața Arcul de Triumf și Strada Monetăriei, pentru desfășurarea evenimentului sportiv „Crosul Loteriei Române ediția XXV”.

Având în vedere aceste restricții, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public (TPBI) a dispus modificarea traseelor liniilor menționate, astfel:

Linia 100:

– va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Aeroportul Henri Coandă Sosiri” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Unirii, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, Piața Unirii.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 203:

– va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Cartier Greenfield” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Victoriei, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 205:

– va funcţiona pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „M Străulești” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Unirii, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Calea Victoriei apoi traseul de bază.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.