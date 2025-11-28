TPBI: modificări ale liniilor de transport public din zona Arcului de Triumf, pentru manifestările dedicate Zilei Naționale a României

TPBI: modificări ale liniilor de transport public din zona Arcului de Triumf,...

177086 – 28112025 – Manifestările prilejuite de Ziua Națională a României vor devia unele linii de transport public în zona Șos. Kiseleff – Bd. Regele Mihai I – Piața Arcul de Triumf. Pentru a asigura derularea repetițiilor și a paradei, dar și pentru executarea lucrărilor de amplasare a sistemului de sonorizare și a tribunei oficiale, traficul rutier va fi restricționat, la dispoziția Brigăzii Rutiere de Poliție, în „Piața Arcul de Triumf” și în zonele adiacente în zilele de 29 noiembrie, 30 noiembrie și 1 decembrie 2025. Din acest motiv, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus mutarea temporară a stației „Arcul de Triumf” și modificarea traseelor liniilor de transport public din zonă.

Astfel, în perioada 27.11.2025-01.12.2025, stația de autobuz „Arcul de Triumf” (aferentă liniilor 203, 205, 331, 331B și 335), situată în Piața Arcul de Triumf, pe sensul spre Piața Presei, va fi reamplasată pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, înainte de Piața Arcul de Triumf.

Modificările din zilele de 29 noiembrie și 1 decembrie 2025

În zilele de 29.11.2025, în intervalul orar 02:00-17:00 (pentru repetiția generală) și 01.12.2025, între orele 02:00 – 17:00, va fi restricționat total traficul rutier pe Bd. Regele Mihai I al României (între Piața Presei și Piața Arcul de Triumf), pe Șos. Kiseleff (între Piața Arcul de Triumf și Piața Victoriei), pe Str. Alexandru Constantinescu (între Piața Arcul de Triumf și Bd. Mărăști), pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, precum și pe Bd. Mareșal Alexandru Averescu (între Piața Arcul de Triumf și Bd. Mărăști).

Din acest motiv, TPBI a dispus următoarele măsuri:

Linia 100:

– va funcţiona (inclusiv pe timpul nopții, între orele 02:00-05:00) pe traseul de bază, între „Aeroportul Henri Coandă” şi intersecţia Șos. Bucureşti-Ploieşti/ Bd. Aerogǎrii, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Aerogǎrii, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Beijing, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascǎr Catargiu, Bd. General Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, Piaţa Unirii, cu întoarcere pe Bd. I.C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. General Gheorghe Magheru, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Beijing, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Aerogǎrii, Șos. Bucureşti-Ploieşti, apoi traseul actual.

Linia 203:

– va funcţiona pe traseul actual între terminalul „Cartier Greenfield” şi intersecția Şos. Bucureşti-Ploieşti/ Bd. Aerogării, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Aerogării, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Beijing, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei.

Linia 205:

– va funcţiona pe traseul actual între terminalul „M Strǎuleşti” şi Piaţa Presei, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mărăşti, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, Piaţa Victoriei, Calea Victoriei, Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii, cu ȋntoarcere pe Str. Halelor Spaliul Independenţei, Str. Schitu Măgureanu, Str. Popa Tatu, Str. Buzeşti, Piaţa Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Beijing, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Aerogǎrii, Bd. Ion Ionescu de la Brad, apoi traseul actual.

Linia 282:

– va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Șoseaua Fundeni” şi intersecţia Str. Radu Beller/ Calea Dorobanţi, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Calea Dorobanţi, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoria, Șos. Nicolae Titulescu, apoi traseul actual.

Linia 331:

– va funcţiona pe traseul de bază între Piaţa Romană şi Piaţa Charles de Gaulle, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Aviatorilor, Bd. Beijing, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Aerogării, Şos. Bucureşti-Ploieşti, Piaţa Presei, Bd. Poligrafiei, apoi traseul actual.

Linia 335:

– va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Faur” şi Piaţa Charles de Gaulle, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Aviatorilor, Bd. Beijing, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Aerogării, Şos. Bucureşti-Ploieşti, terminal „Complex Băneasa”.

Totodată, în zilele de 29 noiembrie și 1 decembrie 2025, pe durata trecerii coloanei de vehicule MapN, troleibuzele liniei 86 vor staționa, la dispoziția agenților de dirijare, pe Str. Occidentului, respectiv, pe Str. Gheorghe Polizu.

Modificarea liniei 282 în ziua de 30 noiembrie 2025

Totodată, pentru montarea/ demontarea tribunei oficiale, în perioada 30.11.2025, ora 09:00 – 01.12.2025, ora 18:00, va fi restricționat traficul rutier pe benzile 1, 2 și 3 din Piața Arcul de Triumf și de pe Bd. Regele Mihai I al României (între Str. Primo Nebiolo și Piața Arcul de Triumf, pe sensul de mers dinspre Piața Presei spre Piața Victoriei), precum și pe Str. Alexandru Constantinescu, în ambele sensuri, între Piața Arcul de Triumf și Bd. Mărăști.

Din acest motiv, ȋn ziua de 30.11.2025, ȋncepând cu ora 09:00, precum şi după ridicarea restricţiilor de circulație din data de 01.12.2025, linia 282 va funcţiona pe traseul de bază între „Gara Basarab” şi intersecţia Str. Alexandru Constantinescu/ Bd. Mărăști, apoi pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri pe Bd. Mărăști, Bd. Mareşal Alexandru Averescu, Bd. Constantin Prezan, Calea Dorobanţi, apoi traseul de bază.