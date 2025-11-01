Trei arestări în dosarul exploziei din cartierul Rahova

176823 – 01112025 – Judecătoria Sectorului 5 București a emis mandate de arestare preventivă față de Burcea Mihai, Costache George Daniel și Soare Andrei Robert, cercetați în dosarul privind explozia din cartierul Rahova.

Cei trei bărbaţi arestați preventiv sunt: un angajat al Distrigaz și doi ai firmei Amproperty Construct din Bucureşti care fusese chemată să facă verificări, după ce oamenii au reclamat, în ziua de dinaintea exploziei, scăpări masive de gaz.

Instanţa a admis şi măsură preventivă specifică pentru persoanele juridice, respectiv interzicerea desfășurării activității pentru firma Amper.

Ei sunt acuzați de distrugere din culpă care a avut ca urmare explozia. Procurorii susțin că cei trei inculpați nu au identificat defecțiunea la sistemul de alimentare cu gaze a blocului din Rahova și nu au împiedicat deflagrația.