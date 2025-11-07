Ucraina participă la Fondul european de apărare

176876 – 07112025 – Comisia Europeană salută acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul, deschizând posibilitatea ca Ucraina să se alăture Fondului european de apărare (FEA), care beneficiază de un buget de 7,3 miliarde de euro.

Acesta este un pas important în ceea ce privește cooperarea UE-Ucraina în domeniul apărării și consolidarea rezilienței industriale și a securității colective a Europei. De asemenea, deschide calea pentru integrarea treptată a Ucrainei în baza industrială și tehnologică de apărare europeană (EDTIB).

Acordul face parte dintr-un pachet legislativ mai amplu menit să stimuleze investițiile în domeniul apărării în cadrul bugetului UE – așa-numitul „mini-omnibus”.

De asemenea, este un element important pentru implementarea Planului „ReARM Europe” și o completare directă a evaluării la jumătatea perioadei a politicii de coeziune și a pachetului omnibus privind pregătirea pentru apărare, marcând o nouă etapă importantă în consolidarea cooperării cu Ucraina și cu ecosistemele sale industriale de apărare.