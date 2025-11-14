UE a dat încă 6 miliarde de euro Ucrainei

176947 – 14112025 – Comisia Europeană a plătit a zecea și ultima tranșă, în valoare de 4,1 miliarde de euro, din asistența sa macrofinanciară excepțională în cadrul inițiativei G7 privind împrumuturile cu utilizare accelerată a veniturilor extraordinare, împreună cu o a cincea plată periodică de peste 1,8 miliarde de euro în cadrul Mecanismului pentru Ucraina, ajungând astfel la un total de 5,9 miliarde de euro.

Plata de 4,1 miliarde de euro marchează finalizarea programului de asistență macrofinanciară excepțională pentru Ucraina, în valoare totală de 18,1 miliarde de euro sub formă de împrumuturi acordate în acest an. Această sumă reprezintă contribuția integrală a UE la inițiativa G7 privind utilizarea accelerată a veniturilor extraordinare (ERA), care urmărește să ofere Ucrainei, în mod colectiv, un sprijin financiar urgent de aproape 45 de miliarde de euro. Până în prezent, alte țări G7 au plătit o sumă de 12,8 miliarde de euro, valoarea totală a sprijinului sub formă de împrumuturi ERA ajungând astfel la 30,9 miliarde de euro. Atât împrumuturile ERA de la partenerii G7, cât și asistența macrofinanciară din partea Uniunii sunt rambursate din încasări generate de activele suverane rusești imobilizate deținute în UE, în cadrul Mecanismului de cooperare în materie de împrumuturi pentru Ucraina.

În plus, plata a peste 1,8 miliarde de euro în cadrul Mecanismului pentru Ucraina urmărește să sporească stabilitatea macrofinanciară a Ucrainei, să îi consolideze administrația publică și să avanseze realizarea reformelor esențiale stabilite în Planul pentru Ucraina, care este instrumentul central care ghidează agenda de reforme și de investiții a Ucrainei. Această tranșă urmează finalizării cu succes de către Ucraina a nouă măsuri concrete de reformă în cadrul celei de a cincea tranșe și a unei măsuri restante din tranșa anterioară, evaluate de Comisie și aprobate de Consiliu la 4 noiembrie.

Odată cu aceste plăți, sprijinul total acordat de UE Ucrainei a depășit în prezent 187 de miliarde de euro de la începutul războiului de agresiune al Rusiei.

Referindu-se la concluziile reuniunii Consiliului European din 23 octombrie 2025, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat joi, 13 noiembrie în fața Parlamentului European că există trei soluții pentru a continua susținerea financiară a Ucrainei pentru următorii 2 ani: ” Este clar, vom livra și vom acoperi nevoile financiare ale Ucrainei în următorii ani. Acum, discuția este despre cum. Există trei opțiuni.

Opțiunea 1 este de a folosi spațiul bugetar pentru a strânge bani pe piețele de capital.

Opțiunea 2 este de a avea un acord interguvernamental prin care statele membre își strâng singure capitalul necesar.

Opțiunea 3 este de a avea un împrumut pentru reparații bazat pe active rusești imobilizate. Aceasta ar însemna: luarea soldurilor de numerar din activele rusești imobilizate, predarea lor Ucrainei ca împrumut – iar Ucraina trebuie să ramburseze acest împrumut dacă Rusia plătește reparații.

Acesta este cel mai eficient mod de a susține apărarea Ucrainei și economia acesteia.

Și cel mai clar mod de a face Rusia să înțeleagă că timpul nu este de partea ei”.