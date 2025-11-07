Un congres în cerc restrâns

176881 – 07112025 – La Congresul PSD de astăzi, 7 noiembrie 2025, nu vor participa nici președintele României, Nicușor Dan, nici președinții PNL, Ilie Bolojan, USR; Dominic Fritz, nici președintele UDMR, Kelemen Hunor. Au fost invitați foștii președinți ai partidului, Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta și Viorica Dăncilă, în afară de Liviu Dragnea. De precizat că niciunul dintre foștii lideri ai PSD nu mai sunt membri ai partidului. Invitațiile au fost făcute de Sorin Grindeanu, cel care împreună cu echipa sa vor fi validați la conducerea partidului. Va fi prezent, de asemenea, fostul președinte al partidului, Marcel Ciolacu, singurul care a rămas membru de partid după ce a renunțat la funcție.

