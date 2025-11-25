Unde poate duce militarizarea neuroștiințelor

177045 – 25112025 – Doi cercetători britanici trag un puternic semnal de alarmă privind apariţia unor tehnologii capabile să afecteze direct conştiinţa, memoria, percepţia sau comportamentul uman, scrie The Guardian, citat de PrimaNews.

Cei doi cercetători susţin că progresele în neuroştiinţe, farmacologie şi inteligenţă artificială deschid calea către arme fără precedent.

Avertisment înaintea reuniunii de la Haga

Cei doi se pregătesc să lanseze o carte sub egida Royal Society of Chemistry şi participă, în această săptămână, la Conferinţa Statelor Părţi ale Convenţiei privind Armele Chimice.

Ei argumentează că este nevoie de o reacţie globală urgentă pentru a preveni militarizarea neuroştiinţelor. „Acum sună a ceva ştiinţifico-fantastic, dar pericolul este că ar putea deveni ştiinţă reală”, avertizează ei.

Cartea trece în revistă decenii de programe secrete în SUA, URSS şi China, menite să dezvolte agenţi capabili să provoace incapacitate: halucinaţii, incoerenţă, sedare profundă sau paralizie.

Singurul caz de folosire pe scară largă rămâne intervenţia forţelor ruse din 2002, la teatrul din Moscova, când derivaţii de fentanil au ucis peste 120 de ostatici.

Progrese care cresc riscul

Cei doi afirmă că noile descoperiri fac posibile arme „mult mai sofisticate şi mai ţintite”. „Cunoaşterea care tratează bolile neurologice ar putea fi folosită, în mod abuziv, pentru a afecta cogniţia sau chiar a transforma oameni în agenţi fără voie”.

Cei doi experţi spun că ameninţarea este „reală şi în creştere”, însă lacunele din legislaţia internaţională permit dezvoltarea unor astfel de tehnologii. De aceea propun un „cadru holistic de control”, incluzând un grup de lucru dedicat, monitorizare îmbunătăţită şi clarificări ale definiţiilor.

Crowley şi Dando subliniază că nu încearcă să frâneze progresul ştiinţific, ci să prevină abuzul. „Aceasta este o trezire la realitate. Trebuie să acţionăm acum pentru a proteja integritatea ştiinţei şi sanctitatea minţii umane”.