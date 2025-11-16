Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu...

176956 – 16112025 – Începând cu data de 17 noiembrie 2025, Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din tombac cuprat cu tema Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș – 80 de ani de la înființare.



Aversul monedei redă o compoziție care conține simboluri ale mediului universitar, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală „1 LEU”, stema României și anul de emisiune „2025”.

Reversul monedei prezintă inscripția circulară „UNIVERSITATEA DE MEDICINA, FARMACIE, STIINTE SI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” DIN TARGU MURES”, anul înființării acesteia „1945” și o imagine a clădirii Universității.

Monedele din tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt încastrate în pliante de prezentare, introduse în mape cartonate.

Tirajul maxim pentru moneda din tombac cuprat este de 5.000 piese.

Preţul de vânzare pentru moneda din tombac cuprat este de 260,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv pliantul de prezentare și mapa cartonată.

Monedele din tombac cuprat cu tema Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș – 80 de ani de la înființare au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Informații cu privire la achiziția monedelor se regăsesc pe site-ul Băncii Naționale a României, secțiunea Numismatica https://www.bnr.ro/664-Numismatica.