Varianta 2.0 a PMUD București-Ilfov, în dezbatere publică

176997 – 20112025 – Primăria Municipiului București anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Regiunea București-Ilfov actualizat (PMUD 2.0).

Termenul limită pentru transmiterea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu valoare de recomandare este 2 decembrie 2025.

Proiectul este unul mult îmbunătățit față de varianta apărută pentru prima oară în 2013. Proiectul pe larg poate fi consultat AICI.