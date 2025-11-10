Vicepremierul Oana Gheorghiu rămâne emoțională

176898 – 10112025 – Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă că a admirat întotdeauna tot ce înseamnă Statele Unite ale Americii şi a susţinut că nu se poate vorbi despre ea ”sub nicio formă ca fiind antiamerican”. Ea a precizat, într-o emisiune la Digi 24, că susţine cu toată forţa Parteneriatul strategic al României cu SUA.

”Am scris, la un moment dat, într-un context emoţional puternic, cred că pentru toată lumea nu doar pentru mine, nişte cuvinte un pic prea dure, chiar şi pentru mine, nu le foloseam. Îmi asum asta. Asta nu face însă să mi se poată pune eticheta de antiamerican. Eu am trăit în comunism şi tatăl meu asculta ”Vocea Americii” şi am trăit cu acea idee că vin americanii. Eu am admirat şi admir, întotdeauna am admirat tot ce înseamnă America şi democraţia din America, iar acum, ca membru al Guvernului României, susţin cu toată forţa mea Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii şi cu Uniunea Europeană şi sub nicio formă nu se poate vorbi despre mine ca fiind anti-American”, a spus Oana Gheorghiu. Dar, în același timp, vicepremierul Guvernului României își menține ”rezervele” față de președintele SUA, despre care spune că este un politician ”atipic”, cu care ”nu rezonează absolut deloc”.

Întrebată ce crede cu adevărat despre Donald Trump, Oana Gheorghiu a răspuns: ”Cred că este un politician atipic pentru America, cred că este un politician cu care nu rezonez absolut deloc, că face lucrurile într-un fel în care pentru mine este bizar, mai ales uitându-mă la America. Sper să facă ceea ce trebuie pentru America şi pentru Europa”.

Primul episod anti-Trump al Oanei Gheorghiu a avut loc în lune afbruarie, când, după întâlnirea din Biroul Oval între Donald Trump și Volodimir Zelensky, actualul vicepremier, la vremea respectivă ongist, a avut o ieșire jignitoare la adresa președintelui amercian: ”Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea.

Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil.

Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare.

Este incredibil prin ce trece Володимир Зеленський, este incredibil cum doi golani, ajunși la Casa Albă, tratează un om”, scria Gheorghiu pe rețelele de socializare.