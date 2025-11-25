Violența împotriva româncelor nu mai poate fi tolerată

177049 – 25112025 – Marcăm astăzi Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, o zi care nu este doar simbolică, ci reprezintă un strigăt colectiv pentru respect, protecție și solidaritate. În fiecare an, această temă revine în atenția noastră cu aceeași gravitate, dar în ultimele luni constatăm cu îngrijorare că fenomenul a cunoscut o creștere alarmantă, cu tot mai multe cazuri dramatice, cu familii distruse și cu vieți frânte pentru totdeauna, declară deputatul Carmen Holban.

Violența împotriva femeilor nu este un subiect statistic, ci o realitate trăită de mame, fiice, surori, prietene – femei care ar trebui să se simtă în siguranță în propriile case, în propria comunitate, în propria viață.

Guvernul României, susținut de Partidul Social Democrat, a acționat constant în direcția diminuării acestui fenomen care afectează întreaga societate. În ultimii doi ani au fost accelerate procedurile de emitere a ordinelor de protecție, s-au digitalizat instrumentele prin care victimele pot semnala rapid abuzurile, s-au extins programele de consiliere psihologică și adăposturile pentru femeile care se află în pericol, iar polițiștii sunt instruiți după proceduri mult mai clare privind intervenția de urgență. În paralel, investițiile în brățările electronice de monitorizare a agresorilor și creșterea numărului de centre integrate de sprijin reprezintă pași esențiali pentru prevenirea tragediilor care, din nefericire, încă rănesc România.

Totuși, nicio lege, nicio procedură, nicio instituție nu poate fi eficientă dacă tăcerea acoperă suferința. De aceea, mesajul meu se îndreaptă astăzi către toate româncele care trăiesc orice formă de violență – fizică, psihologică, economică sau sexuală. Nu sunteți singure! Aveți la dispoziție linii de sprijin, centre de protecție, specialiști pregătiți să vă ajute, iar statul, prin instrumentele sale, este obligat să vă ofere siguranță. Cereți ajutor, vorbiți, semnalați orice comportament abuziv și nu acceptați ideea că violența poate fi justificată sau ascunsă. Nicio femeie nu trebuie să își poarte singură frica, rușinea sau durerea.

În această zi, dar mai ales în fiecare zi care va urma, reafirm angajamentul meu și al PSD pentru protejarea femeilor din România, întărirea mecanismelor de prevenție, educația privind respectul și egalitatea și sancționarea fermă a celor care își transformă propriile frustrări în brutalitate. Este timpul ca întreaga societate să înțeleagă că violența nu este doar o problemă a femeilor, ci o problemă a tuturor, o rană care ne degradează ca națiune.

Puterea unei comunități se vede în felul în care își protejează membrii vulnerabili, iar România trebuie să fie și va fi o țară în care nicio femeie nu mai trăiește cu frica în suflet.