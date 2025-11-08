 Vizita oficială în Turcia a ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu

176886 – 08112025 – Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut vineri, 7 noiembrie 2025, la Ankara, consultări politice cu ministrul afacerilor externe al Republicii Turcia, Hakan Fidan, cu prilejul vizitei oficiale întreprinse la invitația oficialului turc.

Întrevederea a oferit prilejul unei evaluări asupra relațiilor bilaterale solide și apropiate dintre România și Turcia. Oana Țoiu a subliniat interesul pentru dezvoltarea, în continuare, a Parteneriatului Strategic cu Turcia pe toate palierele sale. Un accent special a fost pus pe pregătirea celei de-a doua ediții a Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt (instituit în mai 2024), care va fi găzduită de România.

Cei doi miniștri de externe au discutat stadiul cooperării economice, fiind salutat nivelul remarcabil al comerțului bilateral, care plasează Turcia în poziția de prim partener comercial al României din afara Uniunii Europene și de principală destinație extracomunitară a exporturilor României. Ministrul român al afacerilor externe a susținut importanța valorificării potențialului relației economice în domenii precum energia, transporturile, agricultura, industria de apărare, industria agroalimentară și cea prelucrătoare, inclusiv prin facilitarea accesului pe piață și prin echilibrarea balanței comerciale. De asemenea, a încurajat extinderea investițiilor turce în România și stimularea dialogului între comunitățile de afaceri.

Ministrul Oana Țoiu a evidențiat rolul important pe care îl au atât comunitatea românească în Turcia, cât și comunitățile turcă și tătară din România, în consolidarea legăturilor dintre România și Turcia.

Ministrul român a punctat relevanța semnificativă a cooperării cu Turcia în domeniul securității și apărării. A abordat situația de securitate din regiune, referindu-se la atacurile persistente ale Rusiei asupra Ucrainei, inclusiv în zona Mării Negre și în apropierea granițelor statelor riverane, precum și la incidentele de încălcare a integrității spațiului aerian al statelor NATO de pe Flancul Estic. Au fost abordate și riscurile de destabilizare asupra altor state din regiune, în special asupra Republicii Moldova și impactul asupra libertății de navigație.

De asemenea, ministrul Oana Țoiu a reconfirmat interesul României de a intensifica cooperarea cu Turcia și Bulgaria în format Aliat și pe palier regional, pentru consolidarea posturii NATO pe Flancul Estic și a securității Mării Negre. Oana Țoiu a subliniat relevanța recunoscută internațional a cooperării celor trei țări în cadrul Grupului Naval de Deminare în Marea Neagră.

Discuțiile s-au axat, totodată, pe evoluțiile în planul relațiilor cu UE, ministrul român reafirmând sprijinul României pentru continuarea unei traiectorii ascendente, constructive a relației UE-Turcia, bazată pe dialog și cooperare în domenii de interes comun, având în vedere statutul Turciei de stat candidat la aderare și de partener cheie al UE în domenii multiple. A evidențiat faptul că Parteneriatul UE-Turcia rămâne un punct de referință important pentru ambele părți, inclusiv prin prisma cooperării la Marea Neagră.

Privitor la situația din Orientul Mijlociu, ministrul român a salutat acordul privind încetarea focului în Gaza și eliberarea ostaticilor, printre care și un cetățean israelian de origine română. A susținut necesitatea creșterii asistenței umanitare pentru Gaza, menționând eforturile României în acest sens, inclusiv cel de-al zecelea zbor umanitar organizat, la finalul lunii octombrie, de România pentru copii cu nevoi medicale din Gaza. A reiterat că România rămâne ferm angajată în susținerea unei păci juste și durabile, bazate pe soluția celor două state și pe aplicarea pașilor prevăzuți în planul de pace agreat.

Cu ocazia vizitei la Ankara, ministrul Oana Țoiu a participat și la dezbaterea „Partners in Resilience: Advancing Cooperation between Romania and Türkiye”, organizată de Fundația pentru Cercetare în Politici Economice a Turciei (TEPAV) în colaborare cu German Marshall Fund și dedicată perspectivelor de dezvoltare a relațiilor româno-turce în plan bilateral și pe dimensiunea regională a cooperării la Marea Neagră. Discuțiile s-au concentrat pe subiectele: conectivitate și necesitatea de a continua extinderea cooperării noastre în sectoarele strategice precum energie, surse regenerabile și transport; povești de succes în producția comună și oportunități de a avansa cooperarea industrială, inclusiv cu accent pe apărare; securitate maritimă, inclusiv eforturile noastre comune în deminare, cooperarea ca Aliați și direcții promițătoare de lucru rezultate din strategia UE pentru regiunea Mării Negre.

De asemenea, ministrul român a participat la o întâlnire cu comunitatea românească stabilită la Istanbul în cadrul căreia au fost abordate inclusiv provocările cu care se confruntă cetățenii români din Turcia și așteptările acestora în raport cu autoritățile române. Ministrul Oana Țoiu a apreciat implicarea și sprijinul esențial al comunității românești la consolidarea imaginii pozitive a României în Turcia.