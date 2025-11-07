Zece noi localități, atestate ca zone cu resurse turistice, intră în circuitul strategic de dezvoltare

Zece noi localități, atestate ca zone cu resurse turistice, intră în circuitul...

176878 – 07112025 – Guvernul României a aprobat atestarea ca zone cu resurse turistice a localităților: Chișcani (jud. Brăila), Valea Salciei (jud. Buzău), Jucu (jud. Cluj), Călărași, Padeș (jud. Gorj), Șelimbăr (jud. Sibiu), Șărmășag (jud. Sălaj), Broșteni (jud. Suceava), Negrilești (jud. Vrancea) și Pietrari (jud. Vâlcea).

Prin promovarea ca zone cu resurse turistice, aceste localități vor beneficia de șanse mai mari de dezvoltare, prin atragerea de finanțări nerambursabile. Proiectele de infrastructură turistică, tehnică şi de protecţia mediului vor fi promovate cu prioritate, prin programele naţionale, regionale şi judeţene de dezvoltare.

”Resursele turistice înseamnă dezvoltare, noi locuri de muncă, identitate locală și oportunități economice pentru comunitățile locale”, a precizat ministrul Cseke Attila.