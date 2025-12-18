18 decembrie,  Ziua Minorităților Naționale

177262 – 18122025 – Pe 18 decembrie este Ziua Minorităților Naționale, o zi care pune accent pe dreptul fiecărei comunități de a-și păstra identitatea, limba, cultura și tradițiile.

Pe 18 decembrie 1992, Adunarea Generală a ONU a adoptat Declarația privind drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale sau etnice, religioase și lingvistice.

În România, 18 decembrie a fost declarată Ziua Minorităților Naționale prin HG nr. 881/1998, iar ulterior, prin Legea nr. 247/2017, a fost instituită ca sărbătoare națională.

Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului României în colaborare cu Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti marchează, aztăzi, 18 decembrie 2025 Ziua minorităţilor nationale printr-un eveniment cultural care pune în valoare contribuția minorităților naționale la diversitatea și bogăția culturală a Românie.În cadrul acestuia a avut loc vernisajul expoziției de fotografii „Comunitate. Multiculturalitate. Dezvoltare” realizate de către artiști fotografi care promovează minoritățile naționale, sporind în acest mod potențialul economic al comunităților locale participante. De asemenea a avut loc și un spectacol susținut de ansambluri ale Asociațiilor și Uniunilor minorităților naționale.