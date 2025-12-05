700 de milioane de euro spălați printr-o amplă rețea de escrocherii cu criptomonede

700 de milioane de euro spălați printr-o amplă rețea de escrocherii cu...

177143 – 05122025 – Acțiunile finale dintr-o operațiune internațională de amploare au destructurat o amplă rețea de fraudă și spălare de bani pe scară largă a criptomonedelor, care a spălat peste 700 de milioane de euro. Coordonate în mai multe jurisdicții, aceste acțiuni, desfășurate în luna noiembrie 2025 și la începutul acestei săptămâni, marchează punctul culminant al unor investigații începute în urmă cu mult timp.

Ceea ce a început ca o investigație asupra unei singure platforme frauduloase de criptomonede s-a extins treptat într-o operațiune complexă, de anvergură, dezvăluind o vastă rețea de înșelăciune și spălare de bani.

Rețeaua criminală a operat numeroase platforme false de investiții în criptomonede, atrăgând mii de victime cu reclame sofisticate care promiteau profituri mari. Victimele erau contactate în mod repetat de call-center-uri, unde apelanții foloseau tehnici de inginerie socială pentru a determina victimele să facă plăți suplimentare, arătându-le randamente umflate pe platformele de tranzacționare false.

După ce victimele transferau criptomoneda, fondurile erau furate și spălate în diferite blockchain-uri și schimburi de criptomonede. Pe măsură ce ancheta a avansat, a devenit evident că rețeaua s-a extins la mai multe platforme frauduloase și infrastructură financiară sofisticată care acoperă Europa și nu numai.

La cererea autorităților franceze și belgiene, în data de 27 octombrie 2025, a avut loc prima fază a operațiunii, cu percheziții coordonate ale poliției din Cipru, Germania și Spania. Aceste acțiuni inițiale au dus la arestarea a nouă persoane suspectate de spălare de fonduri ilicite generate de platforme frauduloase de criptomonede.

Autoritățile au confiscat bunuri de milioane de euro, inclusiv 800.000 de euro din conturi bancare, 415.000 de euro în criptomonede, 300.000 de euro – numerar, dispozitive digitale și ceasuri de mare valoare.

Infrastructură de marketing

A doua fază, care vizează un alt pilon cheie al ecosistemului fraudei investiționale, a avut loc la sfârșitul lunii noiembrie 2025 și s-a concentrat pe infrastructura de marketing afiliat care sprijină aceste escrocherii online. Au fost întreprinse acțiuni coordonate împotriva companiilor și suspecților din spatele campaniilor publicitare frauduloase pe platformele de socializare. În ultimii ani, reclamele înșelătoare care uzurpă identitatea unor instituții media renumite, celebrități și politicieni – folosind adesea videoclipuri deepfake – au reprezentat o provocare globală semnificativă. Datele potențialilor investitori obținute prin publicitate manipulată, chiar și pe platforme de renume, sunt cruciale pentru funcționarea industriei cripto-scam în ansamblu.

În zilele de acțiune, echipele de aplicare a legii din Belgia, Bulgaria, Germania și Israel au efectuat percheziții și măsuri operaționale suplimentare cu sprijinul Europol. Țintele au inclus companii care au oferit anterior servicii de marketing afiliat.

Amploarea acestei operațiuni criminale este vastă. Ancheta a scos la iveală peste 700 de milioane de euro spălați printr-un labirint de schimburi de criptomonede, exploatând anonimatul digital pentru a ascunde fluxurile ilicite. În urma acestor două acțiuni coordonate și a multiplelor arestări și confiscări, autoritățile vor continua să urmărească bunurile organizației criminale în țările în care își desfășoară activitatea și își are reședința.