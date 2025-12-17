177240 – 17122025 – Ministrul interimar al apărării naționale, Radu Miruță, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au participat marți, 16 decembrie, la cea de-a 32-a reuniune a Grupului de contact pentru Ucraina (UDCG), prezidată de ministrul german al Apărării Boris Pistorius și de John Gili din Regatul Unit și desfășurată în format online. Întâlnirea a reunit peste 50 de țări pentru a discuta cerințele urgente ale Ucrainei și progresul în inițiativele multilaterale cheie.

Discuțiile s-au axat pe evoluțiile situației de securitate generate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, precum și pe modalitățile de consolidare a sprijinului internațional pentru această țară.

Membrii Grupului au reconfirmat angajamentul ferm de a sprijini Ucraina pe multiple planuri, inclusiv prin contribuții la inițiativele comune ale organizațiilor NATO și UE, precum și prin măsuri bilaterale de asistență și suport. Totodată, a fost subliniată importanța unității și coordonării între aliați și parteneri privind furnizarea de asistență, precum și necesitatea menținerii sprijinului pe termen lung.

UDCG este un forum de peste 50 de țări, inclusiv toți cei 32 de Aliați ai Organizației Tratatului Atlanticului de Nord. A fost înființată de fostul secretar al Apărării al Statelor Unite, Austin, în aprilie 2022, pentru a oferi un mecanism de identificare a nevoilor și lacunelor critice de echipamente ale Ucrainei.

”Participarea României la Grupul de contact pentru Ucraina reflectă solidaritatea țării noastre cu poporul ucrainean și angajamentul pentru apărarea valorilor democratice și a stabilității regionale”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării.