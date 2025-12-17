A doua opinie medicală, plătită de sistemul de asigurări

177245 – 17122025 – Comisia pentru sănătate și familie a Camerei Deputaților a aprobat o modificare a Legii Drepturilor Pacienților potrivit căreia pacienții vor avea dreptul la a doua opinie medicală decomtată de sistemul de asigurări de sănătate.

”Când miza este mare, fie că vorbim despre o operație, un tratament dificil sau o decizie care îți poate schimba viața, poți merge la un alt medic specialist, fără costuri suplimentare, pentru a confirma sau a clarifica cea mai bună soluție pentru tine. A doua opinie se bazează pe investigațiile deja făcute și, dacă este necesar, pe unele suplimentare. Nu e vorba de neîncredere în medici, ci de liniște. De a ști că ai luat decizia corectă pentru tine sau pentru cineva drag, într-un moment în care presiunea e mare”, a scris pe Facebook deputatul Ovidiu Cîmpean.