A fost atins pragul maxim al angajaților străini pentru 2025

177187 – 11122025 – Inspectoratul General pentru Imigrări informează că, urmare a numărului ridicat de solicitări înregistrate în acest an, contingentul anual de lucrători nou-admiși pe piața muncii a fost oficial epuizat.

Având în vedere epuizarea contingentului de lucrători nou-admiși pe teritoriul României stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 10/16.01.2025, IGI vine în sprijinul angajatorilor care solicită obținerea avizului de angajare în procedura schimbării angajatorului/funcției, prin prioritizarea acestui demers.

După efectuarea autoprogramării în Portalul IGI, angajatorii care doresc să încadreze în muncă străini, prin obținerea avizului de angajare – schimbare angajator/funcție, trebuie să se prezinte în audiențe la nivel local și să ceară preluarea cererilor anterior datei programării.

Inspectoratul General pentru Imigrări recomandă angajatorilor să consulte permanent informațiile disponibile pe site-ul instituției, în special secțiunea dedicată obținerii avizelor de angajare, unde sunt prezentate documentele necesare, pașii procedurali și condițiile legale aplicabile.