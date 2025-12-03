177117 – 03122025 – Ministerul Energiei informează că Sistemul Energetic Național dispune de capacități suficiente pentru a acoperi integral necesarul de consum, în contextul suspendării temporare a activității centralei de la Brazi, pentru două zile.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut discuții operative cu reprezentanții Ministerului Mediului, ai OMV Petrom și ai autorităților locale pentru a accelera toate procedurile necesare. Obiectivul este reluarea cât mai rapidă a alimentării cu apă în întreaga zonă și repornirea centralei de la Brazi.

Prefectul județului Prahova a convocat marți seară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, la care au participa reprezentanții ministerlor Energiei și Mediului, iar în cursul zilei de miercuri a fost convocat Comandamentul Energetic Național. În acest context, ministrul Bogdan Ivan a solicitat Administrației Naționale Apele Române să transmită de urgență expertiza privind volumul de apă tehnologică care poate fi furnizat în perioada următoare, pentru a permite repornirea în siguranță a centralei Brazi.

Centrala are o putere instalată de 832 MW în producție de energie electrică în bandă. Această capacitate poate fi integral acoperită de disponibilul actual din Sistemul Energetic Național, care totalizează peste 19.800 MW, iar siguranța în alimentare nu este afectată în niciun moment.

Concret, capacitatea este acoperită prin tranzacțiile realizate de OMV Petrom pe Piața Intrazilnică cuplată, pentru echilibrarea propriului portofoliu. Doar o mică parte provine din disponibilul existent al Sistemului Energetic Național.

În demersurile sale către Comisia Europeană privind menținerea grupurilor energetice pe cărbune, Ministerul Energiei a avut în vedere toate scenariile posibile. Evaluările proprii și cele ale CNTEE Transelectrica SA au inclus și situații neprevăzute care pot afecta funcționarea normală a Sistemului Energetic Național. Oprirea activității centrallei Brazi reconfirmă importanța analizării unui spectru larg de ipoteze în evaluarea adecvanței Sistemului.