A fost lansată noua versiune a aplicaţiei ”Călătoreşte informat”

177269 – 19122025 – Aplicaţia ”Călătoreşte informat” a MAE a fost îmbunătăţită și este disponibilă gratuity pe Google Play şi App Store.

Aplicaţia, o platformă de servicii digitale, permite publicarea de alerte, notificări, ghiduri şi alte informaţii relevante pentru cetăţenii care călătoresc în străinătate.

Directorul general al Departamentului Consular, Oana Darie, a precizat că noua versiune a aplicației permite celor care și-au deschis un cont de utilizator să semnaleze dacă se regăsesc într-o situaţie deosebită de urgenţă în care au nevoie de protecţie consulară imediată. ”Există o funcţionalitate, se semnalează un eveniment în care, prin includerea unui set minim de date, cetăţenii români ne anunţă şi pe noi, Centrala MAE, şi misiunile diplomatice, că există o situaţie deosebită de urgenţă în care e nevoie de protecţie consulară”, a explicat Darie.